香港酒店人手缺4成 五一黃金周客房難全開

香港示意圖。(圖：shutterstock)

五一黃金周將至，香港 旅遊業界預料屆時有更多內地旅客到訪。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，已與業界開會初步估算赴港人數、口岸和交通容量等，商討如何迎接。

明報報導，有內地旅遊網站顯示，截至6日，五一內地赴港旅遊訂單量較4月初增逾兩倍；有酒店業界亦表示，正密切留意五一黃金周訂房，不少酒店只能聘請到正常60%至65%人手，未能開放全數房間，憂人手短缺影響服務及旅客對港印象。旅遊業議會主席徐王美倫稱，相信業界會審慎接團，確保「有房才接」。

據報導，今年內地五一勞動節假期為4月29日至5月3日。內地旅遊網站攜程顯示，截至本月6日，五一期間出境遊熱門目的地中，泰國 排第一，香港第二；五一內地赴港旅遊訂單量較4月1日至5日增逾213%，跟團旅遊訂單增逾7.2倍。

楊潤雄昨受訪時談及五一黃金周安排，他說對於人手不足問題，楊潤雄稱局方大概掌握情况，港府內部亦有討論，惟因酒店、飲食及零售業 均屬服務行業，人手問題互相影響，故需以整體範疇考慮；至於需否輸入外勞，他說「個別行業都有討論」。徐英偉稱應先釋放本地所有勞動力。

楊潤雄提到，目前團客僅占所有內地客約5%至6%，較多是自由行。徐王美倫稱，目前香港日均有120至130個內地團赴港，因內地赴港高鐵沒團體票，旅行社於長假期較難訂票，故估計五一期間高鐵團或較少，但經其他陸路口岸入境的旅行團或增加，拉上補下後估計日均赴港內地團於五一期間不會增加，甚或減少10%。旅遊促進會總幹事崔定邦估計，日均內地團數目會反較現時少三分之一。

另據文匯報報導，港府暫無計畫限制赴港旅行團的團費水平，除非團費屬於不合理低價或有欺詐成分，希望市民發揚好客之道，居民和遊客互相體諒。