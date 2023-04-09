我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

香港酒店人手缺4成 五一黃金周客房難全開

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

五一黃金周將至，香港旅遊業界預料屆時有更多內地旅客到訪。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，已與業界開會初步估算赴港人數、口岸和交通容量等，商討如何迎接。

明報報導，有內地旅遊網站顯示，截至6日，五一內地赴港旅遊訂單量較4月初增逾兩倍；有酒店業界亦表示，正密切留意五一黃金周訂房，不少酒店只能聘請到正常60%至65%人手，未能開放全數房間，憂人手短缺影響服務及旅客對港印象。旅遊業議會主席徐王美倫稱，相信業界會審慎接團，確保「有房才接」。

據報導，今年內地五一勞動節假期為4月29日至5月3日。內地旅遊網站攜程顯示，截至本月6日，五一期間出境遊熱門目的地中，泰國排第一，香港第二；五一內地赴港旅遊訂單量較4月1日至5日增逾213%，跟團旅遊訂單增逾7.2倍。

楊潤雄昨受訪時談及五一黃金周安排，他說對於人手不足問題，楊潤雄稱局方大概掌握情况，港府內部亦有討論，惟因酒店、飲食及零售業均屬服務行業，人手問題互相影響，故需以整體範疇考慮；至於需否輸入外勞，他說「個別行業都有討論」。徐英偉稱應先釋放本地所有勞動力。

楊潤雄提到，目前團客僅占所有內地客約5%至6%，較多是自由行。徐王美倫稱，目前香港日均有120至130個內地團赴港，因內地赴港高鐵沒團體票，旅行社於長假期較難訂票，故估計五一期間高鐵團或較少，但經其他陸路口岸入境的旅行團或增加，拉上補下後估計日均赴港內地團於五一期間不會增加，甚或減少10%。旅遊促進會總幹事崔定邦估計，日均內地團數目會反較現時少三分之一。

另據文匯報報導，港府暫無計畫限制赴港旅行團的團費水平，除非團費屬於不合理低價或有欺詐成分，希望市民發揚好客之道，居民和遊客互相體諒。

香港 泰國 零售業

上一則

留學美英澳已失魅力？英網站：中、紐西蘭成新寵

下一則

港遭偷獵瀕危大頭龜 通關後兩月10犯 次數急升

延伸閱讀

台灣香港拚疫後觀光 向北美遊客送錢送機票5月啟動

台灣香港拚疫後觀光 向北美遊客送錢送機票5月啟動
申請網簽被拒 港人訪台有黑名單？陸委會未否認

申請網簽被拒 港人訪台有黑名單？陸委會未否認
香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書

香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書
港入境處去年查420宗假結婚案 按年飆升88%

港入境處去年查420宗假結婚案 按年飆升88%

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下