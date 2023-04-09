港遭偷獵瀕危大頭龜 通關後兩月10犯 次數急升

「大頭龜」靠鷹嘴自衛 來源：香港新聞組整理 圖：維基百科

極度瀕危的「大頭龜」在香港 存活著全球最健康族群，但因在內地寵物市場興起，今年香港與內地通關後，研究淡水龜的學者發現2月及3月至少有人10次在野外非法捉龜，較新冠疫情 期間每年約發現10次顯著上升，疑是通關後自內地赴港的非法專業捉龜者跨境犯案。

明報報導，在非法捕獵惡化下，學者指野生龜數量斷崖式下降，估計較5年前大減約70%，大頭龜更減逾8成，憂最快3年內在香港野外滅絕。有環團指非法捉龜涉跨境犯案，促警方介入打擊。

每次捉龜的團夥均為相同的二人組，他們手法熟練，穿「解放鞋」，使用內地常見的捉龜工具，學者推斷兩人或是專程由內地赴港的專業捉龜者。

香港常見5種龜包括金錢龜、烏龜、大頭龜、中華鱉及眼斑水龜，主要棲息於山澗河溪、沼澤、池塘等淡水生境，當中以金錢龜及大頭龜最罕見。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希自2018年起，於全港10個郊區地點做大頭龜研究，記錄龜的生態及數量等。他說過去每年於上述地點共錄得10至20次不等的非法捉龜，惟至今年數字急增，單在2月及3月已發現10次由同一團夥捉龜的紀錄，疑與通關有關。

宋說根據紀錄，每次捉龜的兩名男子均相同，他們不定期於晚上甚至凌晨3時到野外捉龜，兩人手法熟練，且配備多項器材如龜籠及頭燈等，他們穿著內地常見的綠色「解放鞋」，有別以往觀察到本地捉龜者多穿著運動鞋，使用頭燈的類型亦不同。

由於近日捉龜猖獗，他說過往5年野生龜數量大減約70%，當中金錢龜已所剩無幾，大頭龜亦減約80%，其中幼龜比例減少逾半，加上大頭龜性成熟需時較長，種群需約數十年才可恢復，以目前數量推算，擔憂約80%至90%的大頭龜族群未能延續。

他又說，由於龜較長壽，以大頭龜為例可活約50年，易令人誤以為龜難絕種，但其實難以繁衍後代，等同可見將來會「野外滅絕」。他說即使尚餘的大頭龜能夠近親繁殖，亦會衍生眾多遺傳病。

漁護署表示會盡快就個案展開調查及跟進，包括派員到場巡視、蒐證及作相關執法行動。該署稱，今年1月至3月與警方展開一次聯合行動，同時接獲24宗有關懷疑非法捕捉野生動物的投訴，該署發現捕龜器具，但未發現可疑人，已加強巡邏。