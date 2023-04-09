參與國安案 海外律師申請被拒 港府不會給理由

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府提出修訂《法律執業者條例》，海外律師赴港參與國安案件前須通過甄別程序及取得特首證明書。律政司司長林定國8日出席電視節目指出，申請人被拒絕時特首不會交代原因，因國安問題不適宜公開討論，披露相關事宜可能已經不利國安。

綜合香港 01、明報報導，律政司期望今年上半年通過修訂《法律執業者條例》，規範海外律師赴港處理涉及國家安全的案件。律政司最先在2月提交修例草案，3月再提交7頁補充文件，加入更多有關修例的說明及建議，並提到以專案方式認許海外律師參與國安案件屬「例外情况」，即特首要有充分理由相信申請人赴港參與國安案件，不涉及國家安全或不會不利於國家安全。

林定國過去不止一次強調，容許海外律師赴港參與國安案件「一定是例外中的例外」，他8日首次明言，海外律師參與國安案件「本質上不應該發生」。問到是否已假定不會批准海外律師赴港，林定國重申「我們認為不適合」，但非絕對禁止，強調有例外情况，但申請人要提供證明說服特首。

林定國指，允許海外律師申請已經是例外情況，本質上不應該參與，除非證實不會不利於國安。被問及條款是否假定不讓海外律師參與，林指不要在文字上糾結，不利於國安的定義很難定義，但指出並非第一次出現相關字眼。他舉例指《電檢條例》都有相關條款，如不利於國家安全，政務司司長有權不讓電影 上映。

至於《法律職業者條例》會否設正負面清單。林定國稱不切實際，並認為申請人被拒後再作申請的機率低。新條例生效後，特首的決定不能被挑戰或覆核，但無禁止被拒申請人再提出申請。林定國表示，申請被拒的海外律師需自行考慮，有否額外資料令特首改變主意。他認為，被拒者有信心再提申請，理應是掌握了之前不知道或新的情况，但他認為「實際上出現的機會不高」。