我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

參與國安案 海外律師申請被拒 港府不會給理由

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府提出修訂《法律執業者條例》，海外律師赴港參與國安案件前須通過甄別程序及取得特首證明書。律政司司長林定國8日出席電視節目指出，申請人被拒絕時特首不會交代原因，因國安問題不適宜公開討論，披露相關事宜可能已經不利國安。

綜合香港01、明報報導，律政司期望今年上半年通過修訂《法律執業者條例》，規範海外律師赴港處理涉及國家安全的案件。律政司最先在2月提交修例草案，3月再提交7頁補充文件，加入更多有關修例的說明及建議，並提到以專案方式認許海外律師參與國安案件屬「例外情况」，即特首要有充分理由相信申請人赴港參與國安案件，不涉及國家安全或不會不利於國家安全。

林定國過去不止一次強調，容許海外律師赴港參與國安案件「一定是例外中的例外」，他8日首次明言，海外律師參與國安案件「本質上不應該發生」。問到是否已假定不會批准海外律師赴港，林定國重申「我們認為不適合」，但非絕對禁止，強調有例外情况，但申請人要提供證明說服特首。

林定國指，允許海外律師申請已經是例外情況，本質上不應該參與，除非證實不會不利於國安。被問及條款是否假定不讓海外律師參與，林指不要在文字上糾結，不利於國安的定義很難定義，但指出並非第一次出現相關字眼。他舉例指《電檢條例》都有相關條款，如不利於國家安全，政務司司長有權不讓電影上映。

至於《法律職業者條例》會否設正負面清單。林定國稱不切實際，並認為申請人被拒後再作申請的機率低。新條例生效後，特首的決定不能被挑戰或覆核，但無禁止被拒申請人再提出申請。林定國表示，申請被拒的海外律師需自行考慮，有否額外資料令特首改變主意。他認為，被拒者有信心再提申請，理應是掌握了之前不知道或新的情况，但他認為「實際上出現的機會不高」。

電影 香港

上一則

澳門吸客優惠擴大 車船票「買去送回」

下一則

留學美英澳已失魅力？英網站：中、紐西蘭成新寵

延伸閱讀

「五眼聯盟的惡夢」 美國再傳新一批國安機密文件外洩

「五眼聯盟的惡夢」 美國再傳新一批國安機密文件外洩
香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書

香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書
港府：赴港團不限制價格 除非團費不合理的低

港府：赴港團不限制價格 除非團費不合理的低
港律政司司長：希望基本法23條立法今年會有成績

港律政司司長：希望基本法23條立法今年會有成績

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下