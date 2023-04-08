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港府：赴港團不限制價格 除非團費不合理的低

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港全面復常通關後，迎來大批旅客，但也造成不少旅遊問題；文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，不會限制來港旅行團的團費水平，除非團費是不合理的低或有欺詐成分，令旅客來港後有不好的感受。只要有適當的透明度和提供符合價格的服務，旅客可以自行選擇，不需要規定團費在某個價格以上的旅行團才可來港。

文匯報報導，五一黃金周臨近，楊潤雄表示，旅遊專員有與相關政府部門、旅監局及業界等商討，初步估算來港人數、關口和交通容量等，並作出適當的準備，旅遊專員亦會再與各單位開會討論。他又指，政府有掌握旅遊業、酒店業及運輸業等人手不足的情況，由於不同行業都出現前線人員短缺，政府會重點考慮如何維持服務。至於旅遊業會否輸入人才，他表示，會從整體作考慮。

楊潤雄在另一個電台節目上表示，早前有大批內地旅行團遊客集中在紅磡、土瓜灣一帶，影響當區居民，強調在推動旅遊發展的同時，亦要照顧居民感受。他說，在政府及業界等努力下，有旅行團安排遊客到船上用餐，不影響居民之餘亦可遊覽維港，現時土瓜灣一帶亦沒有再出現大批遊客聚集的情況。

楊潤雄又提到，清明節、復活節假期由內地入境香港人士的數目，比起香港出境的人少，因為內地沒有復活節假期；而海外旅客的數目亦受制於航空業運載力，因此增長較為緩慢。

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