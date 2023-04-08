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香港國安法上路近3年 243人被捕 遍布15歲至90歲

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府保安局近日在書面答覆立法會議員查詢時表示，自香港國安法生效至今年3月3日，共有243人涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被警方拘捕，包括189男54女 ，年齡介乎15歲至90歲，其中逾140人及5間公司已被起訴。

文匯報報導，保安局表示，將強化跨部門反恐能力及提升全民反恐意識，包括繼續投放資源，推廣宣傳香港國安法，以提高香港居民的國家安全和守法意識。

保安局表示，自2019年以來，警隊一共拘捕79人，涉嫌干犯網上煽惑他人違法的罪行，包括「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」、「煽惑他人犯刑事損壞」、「煽惑他人縱火」等罪。

警務處在回覆立法會議員查詢時提到，截至2022年12月，與2019年修例風波黑暴案有關的1萬279名被捕者中，有33人未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有25人未有按擔保條件向警務處報到。警方會按實際情況，依法循不同途徑全力追查逃犯，將其緝拿歸案，並追究其棄保潛逃的法律責任，以及繼續處理其本身的案件。

2020年11月5日，警務處國家安全處開設了國安處舉報熱線。截至今年2月24日，熱線共接獲超過40萬個與國家安全相關的舉報訊息。同時，為鼓勵公眾舉報懷疑涉及恐怖主義及暴力行為的事件，警隊於2022年6月推出「反恐舉報熱線63-666-999」及「反恐賞金」， 以達至「全民反恐•見疑即報」。截至今年2月底，熱線接獲超過1.3萬條舉報訊息，部分訊息更有助偵破相關案件。

保安局表示，警隊於去年共進行48次反恐演習，大部分是聯同其他政府部門及公共機構進行的聯合演習，主要針對最新的恐怖活動趨勢，模擬恐怖分子發動連串襲擊，以測試各政府部門和機構的反恐應變能力及計畫，及提高市民的警覺性。鑑於整體安全形勢，由各紀律部隊人員組成的跨部門反恐專責組已於2022/2023財政年度增加18個職位。

未來，保安局會繼續投放資源，透過不同渠道向公眾宣傳和推廣香港國安法，2023年的主要舉措包括，提高約1萬名紀律部隊青少年制服團隊隊員的國家安全意識、繼續深化香港國安法網上虛擬展覽的內容，以及繼續推展「國家安全齊參與」計畫。

香港 法網 通緝

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