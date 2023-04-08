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香港二手居屋首季註冊2230宗 12年來最旺

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經濟在今年首季復常，內地與香港全面通關，加上港府批出新一批白表（符資格的非公屋居民）購二手居屋資格的刺激下，首季的二手居屋總註冊量達到2230宗水平，是逾12年新高。

大公報報導，美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄2230宗，較去年第4季的1084宗，按季急升約1.05倍，與去年同期的994宗，更狂飆1.24倍，是自2010年第4季後，逾12年新高。

該行首席分析師劉嘉輝指出，今年首季二手居屋註冊表現，若以金額畫分，各類級別均已超越去年第4季。當中價值逾600萬元的交易，上升幅度最大，首季錄212宗，按季急升約1.4倍；至於宗數最多的是500萬元或以下的交易，首季錄1596宗，按季急升約1.09倍；500萬至600萬元的錄422宗，按季則升約81.1%。

而首季二手註冊量最多的5個居屋，成交宗數也按季急升。如宗數最多的長沙灣凱樂苑，錄70宗，按季大升約3.12倍；其次是九龍灣麗晶花園，錄61宗，按季升約2倍；沙田愉翠苑則錄54宗，按季升約1.16倍；元朗屏欣苑及天水圍天盛苑分別錄49宗及47宗，按季各升約53.1%及約1.35倍。

此外，世紀21家天下物業分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園2座中層H室3房單位，實用面積592方呎，日前於居屋第二市場以668萬元成交，呎價1萬1284元。

據了解，業主於1998年中以居二價251萬元購入，持貨近25年，帳面獲利417萬元。賺幅逾1.6倍。

香港 房地產 分析師

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