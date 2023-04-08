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香港「高才通計畫」申請8797件 95%來自內地

香港新聞組／香港8日電
香港「高才通計畫」截至2月底共接獲1萬4240宗申請，當中有8797宗申請獲批，其中內地申請者占近95%；圖為中環街景。（中新社）
香港「高才通計畫」截至2月底共接獲1萬4240宗申請，當中有8797宗申請獲批，其中內地申請者占近95%；圖為中環街景。（中新社）

香港當局為填補近幾年流失的大批專才，去年底推出「高端人才通行證計畫」，據報導，截至2月，當局收到8797份申請，來自內地的申請有8325宗，占整體申請數目95%。

明報昨天在報導中引述入境事務處方面指出，來自加拿大的申請只有97宗，澳洲77宗，美國69宗，分別只占1%左右。

去年底，特首李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。為此，他公布多項吸引外來人才的計畫，包括高端人才計畫，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達250萬港元（約31.8萬元）或以上，以及畢業於全球百強大學，並且在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證赴港發展，不設人數限額。至於未符工作經驗要求，但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

另據港媒報導，自從港府推出多項吸引海外人才赴港工作及居住的計畫後，內地有不少移民中介趁機謀利，推出協助民眾申請赴港的服務，有中介收取人民幣180萬元（約26.1萬元）的費用。

據報導，該報記者曾聯絡多名相關仲介聲稱，可代為偽造申請人的內地僱主推薦信，以違法方式協助內地「庸才」以「優才」身分申請赴港。

報導表示，也有仲介混水摸魚，涉嫌刻意誤導，聲稱自行申請成功率低，從而收取天價佣金。

2019年香港爆發「反送中」運動後，數以十萬計港人因為意識型態等因素移民，當中不少是專業人才，有醫生、醫護、律師及教師等。

港府為了填補人才的流失，近幾個月來先後推出多項吸引海外人才赴港工作及居住的計畫，包括「輸入內地人才計畫」、「優秀人才入境計畫」及高端人才計畫等，這些計畫的申請要求各有不同。

香港 移民 澳洲

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