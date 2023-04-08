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老外重遊香江 故宮最吸引 法國華人：愛坐小輪賞維港

香港新聞組／香港8日電
香港全面復常後的首個長假期，闊別香港多年的海外旅客大讚故宮文化博物館，是今次旅行印象最深刻的景點。（中通社）
香港全面復常後的首個長假期，闊別香港多年的海外旅客大讚故宮文化博物館，是今次旅行印象最深刻的景點。（中通社）

香港全面復常後的首個長假期從昨日開始，市面再次熱鬧起來，各旅遊景點、商場、主題樂園都人頭湧湧。昨日下午尖沙咀維港觀光的旅客眾多，不少來自海外的旅客在星光大道、鐘樓等景點拍照打卡。有闊別香港多年的海外旅客表示，香港變化大，「多了很多中國傳統文化元素。」有外國旅客更大讚故宮文化博物館是今次旅行中印象最深刻的景點。

綜合文匯報、明報報導，有旅客指出，香港最大旅遊賣點是中國文化及自然風光，希望港府繼續強化。有旅客提到，油麻地一帶路面衛生欠佳，建議加密清洗街道及加強清理垃圾桶。

來自英國的Mathew今次是第二次來到香港，上一次因公務訪港已是2006年的事，今次帶家人來遊玩。時隔17年重臨香港，Mathew感嘆香港的變化很大，「跟之前相比，香港多了很多更現代化的建築，內地的遊客也明顯增加。在文化方面，也融入了更多中國傳統文化。」其中，西九文化區的故宮文化博物館是令他印象最深刻的景點，「在裡面參觀了不少古代中國的文物。」

未來幾天，他會去離島欣賞香港的自然風光。他指出，海外旅客最鍾愛中國文化，希望香港繼續加強這賣點，定能吸引更多海外旅客。

來自法國的華人張女士是第一次訪港，「感覺還是挺開心的，比較好的景點是在維港坐船，在船上欣賞維港兩岸的風景很愜意。」她說，天星小輪是她最喜歡的公共交通工具，「這是具有香港特色的，歷史也比較長久，能保存下來值得稱讚。」

來自菲律賓的旅客Ron跟朋友訪港，她大讚香港的道路指示牌做得不錯，她表示：「疫情前來過香港，感覺經過這幾年，香港的交通變得更加四通八達了，坐地鐵時發現新開了一些線路，出行更加方便了。」

一連4天假期也吸引不少港人「報復式」外遊，多個出入境口岸均見人潮，入境處稱7日截至晚上9時約66.6萬人次進出香港，其中逾43.3萬人次出境。

以往備受自由行旅客青睞的尖沙咀，則未如疫情前熱鬧，有酒樓稱生意較過去假日下跌一兩成，有藥房指生意比上月大跌七成。有內地旅客慨嘆香港「店鋪沒有以前那麼多、那麼熱鬧」，影響購物意欲。

大批港人外遊的同時，向來是旅客及香港高消費一族流連的尖沙咀，不少商店及食肆均指生意大受影響。頂好海鮮酒家經理王正油稱，本地食客占酒樓五成生意額，「香港人全出去（旅遊）了」，昨日生意較平時周末下跌一成。有藥房職員承認市道甚至比剛全面通關時差，「與上月相差很遠，我們生意慘淡，跌了起碼有七成」。

香港 疫情 博物館

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