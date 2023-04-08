香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書

近兩年來因政經環境的變動，香港出現新一波移民潮。（路透）

過往中共駐港官員，姜恩柱最特別，因他是香港 97之末任新華社香港分社社長、首任駐港中聯辦主任，還因姜恩柱有句名言流傳至今，是「香港問題好比一本非常深奧的書，要讀懂它並不容易。」

香港這本書有不同讀法，如讀全球排名榜，會讀到香港曾連居「全球第一自由經濟體」、蟬聯「全球樓價最難負擔城市」等。若嫌其隔山打牛，就去讀香港自家數據，或能更真切剖解香港。

香港發布數據，最權威是港府統計處，港府統計處最新出版「2022年按區議會分區畫分的人口及住戶統計數字」報告書，外間一般不大會去細讀，但其數據可勾勒出更深層香港，包括這個繁華都市的貧富差距。

香港有18區，隨意從報告書中拿出兩區來對比，一是最富的港島中西區，一是九龍的觀塘區。香港家庭入息中位數為2萬8300元（港幣，下同，約3605.2美元），中西區居民月入中位數全港最高達4萬2300港元；觀塘區居民月入中位數以2萬2100港元排全港之尾，只及中西區5成22。這數據說明，香港貧富懸殊問題依然嚴重，不僅有階級差距，還有地區差距。

再看香港另一熱門話題，即爆發3年的移民潮，移出的狀況怎樣，又是否已終結。看這事最新角度，是讀香港稅務局鐵嘴鋼牙數據。香港稅務局正發出2022/23課稅年度報稅表 ，除生意人要報的利得稅、出租房屋要報的物業稅，及雇主納稅表外，最重要是公布個人報稅 表數字是240萬張。

去年6月香港發出2021/22年度個人報稅表，總數為247萬份，當時被拿來與2019/20年度比，說大幅下降30萬份。今次是與上年比，下降了約7萬份。納稅人口下跌被認與移民潮相關。今年個人納稅人數字，顯示移民潮沒那麼風高浪急，但潮仍在、波未平。

4月數據特別多，再看個香港公務員數據。據港府向立法會特別財委會提供的最新數據，公務員隊伍狀態不佳。

港府說，上年度香港公務員有3734人辭職，這人數是97回歸後新高，也是連續5年辭職人數上升；近半辭職公務員來自20至35歲組別，說明是年輕人走了；擁有不少專業職系的民航處、衛生署、環保署等部門，都出現較高辭職率。而政策局中，商經局25人辭職，是前年5倍；教育局189人離職，以絕對人數計是各局之最。