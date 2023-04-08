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港入境處去年查420宗假結婚案 按年飆升88%

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

據媒體報導，不時有人利用假結婚手段來港居留，即香港一直存在非本港居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留的非法活動。保安局7日書面回覆議員提問時表示，2022/23年度（截至今年2月底）入境事務處就有關假結婚而作出調查的案件有420宗，較2021/22年度的223宗，大升88%。同期，入境處就該420宗假結婚個案共拘捕506人，有59人被定罪，其中包括57名香港居民及2‍名非香港居民。

報導稱，根據數字，入境處於2020/21年度就相關案件調查272宗，2021/22年度就調查223宗，數字平穩；而2022/23年度(截至今年2月28日)則調查420宗。保安局指出，入境處一直有監察假結婚個案的趨勢及評估執法措施的成效，使用靈活手法執法。

此外，入境處的專責調查假結婚個案的專案小組亦一直透過不同途徑搜集有關懷疑假結婚的情報，主動調查及揭發假結婚個案，並採取各種措施預防及打擊，包括加強入境檢查、打擊非法勞工行動、加強打擊中介人活動、加強核查可疑婚姻登記個案、與內地有關部門的情報交流及合作、防止透過假結婚以單非身份來港產子，以及加強宣傳工作。

香港 勞工

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