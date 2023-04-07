港研設中醫藥專員專局 力求與西醫平起平坐

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際大都會 的香港 具備條件將中國文化及文明智慧向全球推廣，中醫藥是其中一個重要的產業板塊。據悉，香港特區政府將積極推進中醫藥業。

文匯報報導，民建聯立法會議員陳永光透露，特區政府將會設立「中醫藥發展專員」職位，加強中醫藥發展及政策統籌的工作。同時，有消息指政府有意成立「中醫中藥發展局」以推廣和管理中醫藥，有助提升中醫地位，力求與西醫平起平坐，方便中西醫病例轉介，以及發揮香港獨特的地理優勢，向國際推廣傳揚中醫文化。

自《「十四五」中醫藥發展規畫》公布後，香港特區政府積極推動中醫藥在港的發展，並已取得一些進展。身兼香港註冊中醫學會會長的民建聯立法會議員陳永光透露，特區政府將會設立「中醫藥發展專員」職位，目前正計劃諮詢立法會。據了解，該職位專門負責中醫藥的推廣及管理工作。

陳永光表示，中醫藥在香港的地位與西醫藥相比，仍然比較懸殊。目前掌管行業發展的「中醫中藥發展委員會」屬諮詢機構，政府有意設立更高規格的中醫藥處，但他表示：「中醫藥處的處長職級為D2級（首長級丙級政務官），其實這個級數與一般『處』的處長D6級（首長級甲級政務官）相比，是比較低的，而醫管局局長為D8級（首長級甲一級政務官）。」

至於即將成立的「中醫藥發展專員」，陳永光透露，該職位的職級僅為D2級，「這個級數仍然是太低，希望可以再提高級數，提高中醫藥的地位和話語權。」但有一名專員負責推廣行業，始終是好的開始，「設立『中醫藥發展專員』職位，相當於將中醫藥處的職權擴大，相信效果會更好，因為有專門的人員去負責推廣和管理中醫藥的工作。」

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙指出，現時擬議的中醫藥處規模較小，僅有5人工作，倘若要將中醫藥更好地在香港乃至國際推廣，需要設立一個中醫藥發展局來推動。香港作為國際都會，擁有特殊的地理優勢，是將中國傳統中醫藥推廣至國際的適合中心點。

有消息指，政府正積極探討成立「中醫中藥發展局」的可行性，以推廣中醫藥及管理本地中醫牌照。消息人士透露，政府視香港為試驗平台，將發展一套中西醫並行，但同時不混合的清晰醫療系統模式，如果運行順利，將中醫藥向國際推廣，甚至擴大中醫在西方國家醫療的應用範疇。

陳永光希望，「中醫中藥發展局」可以理順香港中醫藥目前的發展困局。他以中醫轉介權為例指出，在現行的《輔助醫療業條例》下，即使註冊中醫診斷病人骨折，如欲轉介病人照X光，中醫撰寫的轉介信未必獲認可，病人最終仍要向西醫求診，索取轉介信。

他並建議政府應逐步在公立醫院設立中醫部，直接由中醫部提供院內「中西醫協作計劃」下的中醫服務，並且該計劃亦應進行擴展，中醫專科的病種也不應再局限於中風 治療、肌肉及骨骼痛症治療和癌症紓緩治療等。