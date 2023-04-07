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金魚街變香港打卡熱點 多店貼「請勿拍照」告示

香港新聞組／香港7日電
小紅書有不少內地旅客，上傳在香港金魚街取景的照片。（取材自小紅書）
小紅書有不少內地旅客，上傳在香港金魚街取景的照片。（取材自小紅書）

香港與內地全面恢復通關，旅客重臨，經「小紅書」等內地社交網站介紹，有「金魚街」之稱的旺角通菜街成為「打卡」勝地。網傳有金魚街店戶向到來「打卡」的遊客說，拍照需收費1000元（港元，下同，約127美元），記者昨日到金魚街實地了解，見到多間店舖外張貼「請勿拍照」等告示。

大公報報導，有水族店負責人認為，在店舖前「打卡」阻礙做生意，拍照時用閃光燈可能令金魚受驚。有金魚街寵物店呼籲客人遠觀櫥窗小動物，不要拍打玻璃，更不要拍照。有市民表示，金魚街屬於旅遊景點之一，人流漸增反映經濟復甦。

內地社交平台不時推介香港各地好玩好去處，在網友們的大力吹捧下，旺角金魚街一帶的水族店搖身變為「打卡」勝地，深藍色射燈的魚缸、一袋袋掛在門外的小金魚，成為最佳的「打卡」背景。

不過，近日有內地網友在「小紅書」發貼文稱，在金魚街「打卡」時遭老闆喝止並趕走，更稱若拍照便需付1000元。大公報記者昨日查詢金魚街的多間店舖，有店戶稱不知道有人索價1000元，有店戶說「知道都唔話你知」。

大公報記者昨午在金魚街現場觀察，發現多間寵物及水族店內外都張貼「請勿拍照」、「請勿觸摸」等字句的告示，魚類愛好者人來人往，但可能由於昨日並非內地假期，未見到有內地遊客以金魚為背景「打卡」。記者訪問街上大約十間商店，近八成商戶指近日「打卡」人潮有增加。水族店負責人羅先生說，最高峰一日有近30至40人到來拍照取景，他明白遊客訪港拍照的心情，建議他們在遠方取景較為合適，「你在外面拍照是沒有太大問題」。水族店戶范小姐同樣認為，蜂擁「打卡」有影響，建議旅客租借該場地拍照或影片。

水族店戶任小姐說，曾有女士身穿晚裝，和身穿西裝的男士在一袋袋小魚前拍攝，「他們好像拍寫真」。任小姐最擔憂是遊人拍照時用閃光燈，「那些魚被嚇到，會跳來跳去的」，若魚兒受驚過度，嚴重可致死亡。她說若因旅客拍照而阻礙其他客人，會立刻上前制止，勸喻他們離開。

金魚街附近亦不少寵物店，寵物店店主陳先生稱，旅客「打卡」行為較少，但不時有客人敲打玻璃門，或發出噪音滋擾貓狗，呼籲客人遠觀櫥窗內小動物，不要拍打玻璃。

水族愛好者黎先生說，間中會看到有旅客「打卡」，他認為「拍兩張就走，好快，不會阻礙到我。」他又稱，金魚街是本港文化及景點，拍照留念相當正常，而金魚街等景點會在社交網站流傳，或有助宣傳香港旅遊業，「比如去台灣有夜市、去日本有不同景點」。市民陳先生說，每間店的魚類大同小異，「（如果）人多就去第二間看。」

旺角女人街同樣是「打卡」勝地，在此經營近50年的油畫生意的李先生說，明白旅客出遊心理，「去旅行都是希望拍一下照，畫作做下背景沒有什麼所謂」，最重要是不要阻礙到商戶做生意。

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