曾抗疫有功 超市偷竊 港醫局總經理與夫罪成
曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏與骨科醫生的丈夫趙名宇，因在黃埔AEON偷竊逾1600元（港幣，下同，約203.8美元）食物，被裁定盜竊罪成，各判罰5000元。
綜合明報、香港01報導，辯方求情稱，兩名被告均曾為香港抗疫盡過力，其中莊在醫管局工作23載，過去3年抗疫有功，獲發「行政長官社區服務獎狀」，港大微生物學系講座教授袁國勇亦有撰寫求情信，讚揚莊應對季節性流感有重大貢獻；而趙在2003 SARS肆期間，也曾作出貢獻，被稱為「抗疫英雄」。
裁判官稱，並不懷疑兩人對社會的貢獻，形容結果「令人惋惜」，但法律面前人人平等。梁官冀本案屬單一事件，判刑須阻嚇他人高買，終判兩人各罰5000元。
被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。控方案情指稱，AEON保安目睹兩人使用自助付款機時部分貨品未經掃描便放入購物袋，於是截停兩人並報警。兩人在警員面前招認「偷來自己食」。
裁判官梁雅忻裁決稱，兩被告聲稱非自願下招認，但法庭拒納兩人證供，裁定兩人招認可呈堂。梁官續稱，從AEON閉路電視拍攝到的客觀行為可見，趙掃描貨物時有檢查自助付款機的熒幕，亦能意識到有什麼貨物未經掃描。雖然趙辯解不專心才犯錯，但鏡頭拍攝不到他會不專心下重複掃描單一貨物，卻只見他沒有掃描部分貨物；莊負責將籃子內貨物交給趙，並將他掃描過的貨物放入購物袋，片段可見莊曾直接將貨物從籃內直接放入購物袋。
梁官不相信兩人稱擔心身處杭州疫區的么女而分神的說法，認為他們當時懷有不誠實意圖，「心知肚明」並一同行事，裁定二人罪成。
醫管局回應稱，案件有關司法程序尚未完結，醫管局不作任何評論。涉事員工現正休假中。
辯方兩名法律代表均提到，兩被告被定罪後需要面對醫委會紀律聆訊，有機會被除牌一段時間，對他們而言屬很大的挫折，其中莊更可能即將被停職，失去穩定收入，形容她需付出沉重代價。莊曾稱遭警員誤導才作招認。
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