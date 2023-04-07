曾抗疫有功 超市偷竊 港醫局總經理與夫罪成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

曾出席疫情 記者會的醫管局總行政經理莊慧敏與骨科 醫生的丈夫趙名宇，因在黃埔AEON偷竊逾1600元（港幣，下同，約203.8美元）食物，被裁定盜竊罪成，各判罰5000元。

綜合明報、香港 01報導，辯方求情稱，兩名被告均曾為香港抗疫盡過力，其中莊在醫管局工作23載，過去3年抗疫有功，獲發「行政長官社區服務獎狀」，港大微生物學系講座教授袁國勇亦有撰寫求情信，讚揚莊應對季節性流感有重大貢獻；而趙在2003 SARS肆期間，也曾作出貢獻，被稱為「抗疫英雄」。

裁判官稱，並不懷疑兩人對社會的貢獻，形容結果「令人惋惜」，但法律面前人人平等。梁官冀本案屬單一事件，判刑須阻嚇他人高買，終判兩人各罰5000元。

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。控方案情指稱，AEON保安目睹兩人使用自助付款機時部分貨品未經掃描便放入購物袋，於是截停兩人並報警。兩人在警員面前招認「偷來自己食」。

裁判官梁雅忻裁決稱，兩被告聲稱非自願下招認，但法庭拒納兩人證供，裁定兩人招認可呈堂。梁官續稱，從AEON閉路電視拍攝到的客觀行為可見，趙掃描貨物時有檢查自助付款機的熒幕，亦能意識到有什麼貨物未經掃描。雖然趙辯解不專心才犯錯，但鏡頭拍攝不到他會不專心下重複掃描單一貨物，卻只見他沒有掃描部分貨物；莊負責將籃子內貨物交給趙，並將他掃描過的貨物放入購物袋，片段可見莊曾直接將貨物從籃內直接放入購物袋。

梁官不相信兩人稱擔心身處杭州疫區的么女而分神的說法，認為他們當時懷有不誠實意圖，「心知肚明」並一同行事，裁定二人罪成。

醫管局回應稱，案件有關司法程序尚未完結，醫管局不作任何評論。涉事員工現正休假中。

辯方兩名法律代表均提到，兩被告被定罪後需要面對醫委會紀律聆訊，有機會被除牌一段時間，對他們而言屬很大的挫折，其中莊更可能即將被停職，失去穩定收入，形容她需付出沉重代價。莊曾稱遭警員誤導才作招認。