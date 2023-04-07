旅客逼爆澳門 人手短缺 酒店被迫關閉數千客房

澳門在復常後首個清明及復活節長假迎來大批旅客，成為內地和香港遊客的首選。（路透）

澳門 在復常後首個清明及復活節長假迎來大批旅客，澳門近日傳出，有娛樂場因沒有足夠人手接待復常通關後湧入的旅客，被迫關閉數以千計的客房，部分五星級酒店可供預訂的房間不足一半。

綜合中通社、文匯報報導，有業內人士稱，相信與疫情 期間不少外勞離開澳門轉到其他地區工作有關，人手問題需要時間來填補。澳門熱門酒店官網，昨天有多間酒店爆滿。

澳門負責任博彩協會會長宋偉傑6日表示，澳門酒店業嚴重缺乏服務人員，使部分酒店減少客房清潔次數，只有在賓客退房後才打掃。他 表示，多個娛樂場希望在夏季時，酒店恢復至接近滿負荷運營水平，但澳門雇用外籍員工進程緩慢，是目前阻礙全面開放的主要因素。

他指出，業界沒有預料到澳門那麼快復常，因此大家都措手不及。經歷三年慘淡日子，大家都希望今年「大幹一番」，但現在有客戶到澳門，卻沒有足夠能力接待。受這項消息影響，在香港上市的多檔澳門博彩類股6日普遍走跌。

宋偉傑續稱，賭場現時最緊缺為前線人員，例如酒店和餐廳的服務員、清潔工和接待員。在疫情之前，這些工作主要由非本地工人承擔，多數來自內地和東南亞 ，惟不少東南亞員工因疫情已改赴新加坡、越南等地工作，故此招聘外國員工是澳門賭場全面復常放開後的一個難題，他相信要慢慢待新增本地勞動力或外勞崗位增加，才能填補人手。

經營澳門「十六浦」娛樂場的實德環球副主席馬浩文昨表示，旗下酒店於復活節假期前後的日子已預約爆滿，房價對比去年有所上升，雖然仍未回復到疫情前水平，但已相當接近。談及人手問題，他稱旗下酒店從業員人手足夠，惟會持續招聘人手。

馬浩文續稱，今年首三個月復甦速度很快，預期五一黃金周澳門會更旺，與去年同期比較會有強勁反彈。