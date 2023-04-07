我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

偷開城巴撞欄 香港17歲巴士迷自首被捕

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名17歲少年巴士迷6日凌晨在香港仔擅自登上一輛巴士，疑企圖開走時令巴士溜後撞欄，少年驚覺闖禍報警，警方其後以涉嫌偷車及無牌駕駛將他拘捕，帶署扣留調查。

綜合大公報、明報報導，事發在昨日凌晨1時許，一名患有自閉症17歲少年報稱登上一輛停泊在香港仔華富道的城巴駕駛室，並解除手掣，惟未打開引擎，嘗試駕駛巴士時，巴士溜後約5米並撞欄。少年其後自行報警，警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名少年。

少年在現場通過酒精呼氣測試，其父趕至，陪同兒子返警署協助調查，事件中無人受傷。現場消息指該少年是巴士迷，相信他是由太平門登上巴士再坐進駕駛室，由於啟動車輛需由車長拍卡，懷疑他鬆開手掣後，令停泊於上斜路面的巴士前輪轉向右邊，並溜後撞向左邊行人路鐵欄。

城巴表示，昨日凌晨約1時許，城巴一輛停泊於華富（中）巴士總站的雙層巴士被人擅自進入駕駛室並解除手掣，巴士溜後撞及路邊鐵欄。目前城巴全線車隊均有專用系統識別車長身分，令巴士引擎未有被不恰當啟動，城巴對於企圖擅自取去巴士的不當行為深表遺憾，呼籲巴士迷切勿以身試法。

香港 保險

上一則

金魚街變香港打卡熱點 多店貼「請勿拍照」告示

下一則

曾抗疫有功 超市偷竊 港醫局總經理與夫罪成

延伸閱讀

收錢參與反蔡遊行？陸僑團：愛國倒貼錢

收錢參與反蔡遊行？陸僑團：愛國倒貼錢
跟著明星遊香江 拍宣傳片吸遊客

跟著明星遊香江 拍宣傳片吸遊客
17歲青年涉嫌登港巴士駕駛 自行報案求救

17歲青年涉嫌登港巴士駕駛 自行報案求救
香港PMI連續3個月擴張 營商信心大增

香港PMI連續3個月擴張 營商信心大增

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治