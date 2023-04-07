偷開城巴撞欄 香港17歲巴士迷自首被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名17歲少年巴士迷6日凌晨在香港 仔擅自登上一輛巴士，疑企圖開走時令巴士溜後撞欄，少年驚覺闖禍報警，警方其後以涉嫌偷車及無牌駕駛將他拘捕，帶署扣留調查。

綜合大公報、明報報導，事發在昨日凌晨1時許，一名患有自閉症17歲少年報稱登上一輛停泊在香港仔華富道的城巴駕駛室，並解除手掣，惟未打開引擎，嘗試駕駛巴士時，巴士溜後約5米並撞欄。少年其後自行報警，警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險 」拘捕該名少年。

少年在現場通過酒精呼氣測試，其父趕至，陪同兒子返警署協助調查，事件中無人受傷。現場消息指該少年是巴士迷，相信他是由太平門登上巴士再坐進駕駛室，由於啟動車輛需由車長拍卡，懷疑他鬆開手掣後，令停泊於上斜路面的巴士前輪轉向右邊，並溜後撞向左邊行人路鐵欄。

城巴表示，昨日凌晨約1時許，城巴一輛停泊於華富（中）巴士總站的雙層巴士被人擅自進入駕駛室並解除手掣，巴士溜後撞及路邊鐵欄。目前城巴全線車隊均有專用系統識別車長身分，令巴士引擎未有被不恰當啟動，城巴對於企圖擅自取去巴士的不當行為深表遺憾，呼籲巴士迷切勿以身試法。