稱父內地進口 香港凍肉商賣貓肉判囚10周

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 油麻地一間凍肉店早前涉嫌售賣走私貓狗肉，被告吳思遠（40歲、批發市場工人）被控違反《貓狗規例》被檢控，日前於觀塘裁判法院被裁定罪名成立，6日被判入獄10星期。

綜合大公報、明報報導，漁農自然護理署日前與食物環境衛生署聯合展開突擊行動，在油麻地一店鋪內檢取懷疑狗肉或貓肉作進一步調查，化驗結果證實含有貓肉，漁護署遂根據《規例》檢控一名男子。

裁判官指出，涉案貓肉約1.3公斤，分別存放於7個冰櫃，將貓肉售予大眾的風險高，而這比僅僅食用罪責更重，須判處阻嚇刑罰，向公眾指出食用或販賣寵物肉是嚴重罪行。

暫委裁判官郭康麟判刑時引述被告的背景報告及辯方求情指出，被告的父親負責經營食店，並由內地進口肉類；由於被告父親不識字，因此商業登記等文書事宜全交被告負責，店鋪雖以被告名字租用，但他無參與購買。

漁護署提醒市民，售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，署方必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5000港元（約636.9美元）及監禁六個月。

環境及生態局昨日回覆議員查詢時表示，漁護署會繼續加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察。食環署如接獲或發現有懷疑售賣狗肉或貓肉的投訴或情況，會將個案盡快轉介漁護署跟進，雙方會因應實際情況作部署，按需要採取聯合行動。

漁護署除了加強「網上巡邏」，亦會與警方進行適時情報交流及派員參加相關訓練課程，提升署方情報搜集範圍及能力，並與海關保持緊密合作，在各進口管制站打擊走私活動。

環境及生態局又指出，食用及售賣貓狗肉作食物的違法行為在香港並不常見，有關案件應屬個別事件。漁護署在2020年至2022年間，共接獲兩宗懷疑違反《貓狗條例》的投訴或轉介個案，並成功檢控一宗個案，警方亦曾於2021年成功檢控一宗個案。