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港流感升溫 7天4死 少年2天亡 兒童確診大增

香港新聞組／香港7日電
隨着香港社會復常、「口罩令」解除，近日7天內共有10名成年人感染流感後病情嚴重，其中4人死亡。（中新社）
隨着香港社會復常、「口罩令」解除，近日7天內共有10名成年人感染流感後病情嚴重，其中4人死亡。（中新社）

香港7日開始復活節長假期，人員出入境流動將大幅增加，但此時香港卻爆發流感，特別是兒童感染呼吸道病毒的情況顯著，有兒童病房已經爆滿，同時再有感染者辭世，至此香港今年已有兩名少年兒童感染流感後離世。

文匯報報導，香港抗疫三年，在口罩的保護下，市民減少暴露在病毒之下，令流感等傳染病大幅減少。不過，隨著香港社會復常、「口罩令」解除，近日呼吸道疾病個案有上升趨勢。7天共10名成年人感染流感後病情嚴重，其中4人死亡，日前更有一名17歲少年在染疫後兩天不治身亡，是今年第二宗的兒童流感死亡個案。

香港衛生署的數據顯示，3月19日至25日香港流感確診比率達5.83%，比之前一周的3.55%明顯上升，顯示香港本地季節性流感的整體活躍程度呈上升趨勢。

衞生防護中心昨日公布，香港季節性流感的整體活躍程度持續上升至9.89%，已超越9.21%的「基線水平」，代表香港迎來3年來首次的流感高峰期。有兒科教授指出，公立醫院兒童病房已經因此而爆滿，呼籲家長安排子女接種流感疫苗

診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，由今年3月第一個星期0.01宗個案（每一萬人口計）上升至截至本月1日一周的0.25宗個案（每1萬人口計）。

最新個案是一名患有腦性麻痹的17歲少年感染A型流感後死亡。據衛生防護中心日前公布的訊息，這名少年未接種季節性流感疫苗，於4月2日開始出現發燒和氣喘，翌日送院接受治療，其呼吸道樣本證實對A型流感（H1）病毒呈陽性反應，當時情況已屬危殆。

同期還錄得12宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉49人染疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超昨表示，流感數目回升是預料之中，因為市民在過去三年都佩戴口罩，流感感染個案少之又少，但「口罩令」解除時正是流感季節，特別是6歲以下兒童或完全未曾接觸流感病毒者的免疫水準相對低。他建議高危人士乘搭公共交通工具或在人多聚集地方，繼續戴口罩。

他預料流感或於未來數星期持續傳播，但由於不少人仍然戴口罩，天氣並非寒冷，加上長者的流感疫苗接種率比往年相對高，相信流感爆發情況未必如過往般嚴峻。

流感疫苗 香港 口罩

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