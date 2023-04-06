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港上年度近4000公務員辭職 創新高

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港公務員辭職人數持續攀升，2021/22年度共3734名公務員辭職，占編制1.89%，創回歸以來的新高。分析各部門辭職人數，知識產權署15人辭職，占編制7.94%，比率是各部門最高；近年面對政治爭議的香港電台亦有42人辭職，較前一年度增加2.5倍，占編制比率逾5.5%，明顯高於整體辭職比率；近年醫護流失嚴重，衛生署辭職公務員比率亦較高，占編制4.17%。

明報報導，近年醫護流失嚴重，其中香港牙醫短缺，政府回覆立法會質詢稱，2021/22年度39名衛生署牙科醫生離職，占編制13.4%；2022/23年度截至2月，亦有35名牙科醫生離職，占編制12%，離職包括辭職及退休等因素。

立法會醫衛界議員林哲玄表示，香港醫護人手短缺，醫管局醫護人員辭職數字近年上升，可預期衛生署的公務員辭職率亦會高。他期望政府推動基層醫療發展的同時，可讓衛生署員工看到發展和晉升前景。

建築及相關工程專業職系是另一人手流失重災區，公務員事務局未有專業職系的辭職人數，但提到水務署和房屋署專業職系，在2021/22年度分別有27人及79人離職，分別占實際員額7.1%及6.9%，高於整體公務員5.9%的離職率；渠務署和路政署的專業職系流失率也逾5%。

立法會建測規園界議員謝偉銓表示，各層級的專業職系公務員均有人離職，部分被私人市場挖角。他說，建築、測量、工程等行業人手流失嚴重，在政府及私人市場亦然，其中近年出現移民潮，相關專業資格獲海外承認是流失的原因之一。他稱，香港早已承認部分海外的相關專業資格，冀增加本地學額加強培訓本地人才。

據報導，公務員總工會主席馮傳宗表示，建築和工程專業職系入職首數年的薪金高於私人市場，惟往後增幅追不上私人市場，公務員的福利亦較遜色，不少人在政府工作數年後離職。他批評，政府將資源傾斜於警隊等紀律部隊，近年推出多項大型基建，相關專業職系工作量上升，惟政府沒有投放資源增加相應人手，導致工作壓力大增，或令部分人離職。

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