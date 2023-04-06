港人湧墳場掃墓 祭品貴也無所謂 紙紮麻雀檯受歡迎

香港迎來全面復常後首個清明節，眾多市民5日到鑽石山墳場掃墓祭祖。(中新社)

解除防疫 限制措施後首個清明節，各區墳場都擠爆人，有市民說：「疫情 期間有限聚令，不能跨家庭聚會和祭祖，現在終於可以一齊拜山。」市民的祭品包括水果、燒味、鮮花等，有市民坦言今年物價上漲約10%，但無須再因應限聚令而分批上山，「貴都在所不計。」

文匯報報導，為了疏散人潮，運輸署實施特別交通措施，柴灣港鐵站外，過百名市民排隊輪候小巴及巴士前往華人 永遠墳場拜祭，人龍轉了幾圈，排至對面行人路。有市民乾脆徒步上山。

鑽石山墳場山頭位置幾乎站滿人。有前來拜祭的市民表示，過去幾年因為限聚令等防疫措施一直未有與家人掃墓，今年特意約齊家人，更特別準備多一點祭品。郭先生說︰「今年一定來，都是一般燒肉、雞鵝，拜祭用品、衣紙等。人多好辦事，拿多點無所謂。」

不少市民帶同大包小包祭品拜祭先人，雷女士一家十幾口一同拜山，她形容今年拜祭較輕鬆，可以齊齊整整見先人，不用分批拜祭，「現在方便很多，沒有限聚令，一家人一起來，以前就很難了。」

她表示，今年的祭品價格較以往高10%，但是出於孝心，紀念先人，不太介意祭品價格變化，以心意為主，「中國人嘛，最重視孝字」。

售賣祭品的店鋪表示，隨著香港社會復常，加上清明節前後一般都會有人來拜祭先人，有店主高呼「太多人啦、好忙」，嘆員工不足應付人流，形容顧客今年出手更闊綽，預計今年生意會較往年疫情期間為佳，相信按年有兩成增長。

又說今年內地的祭品來貨價有所上升，但暫時未有調整價格。今年有不少新的紙紮產品推出，例如「電動麻雀檯」、「新款按摩椅」、「商用樓宇」等，當中紙紮的「寵物用品」最受年輕顧客歡迎。