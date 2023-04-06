港人報復式外遊 機場、高鐵擠爆 28萬人飛往日台泰

香港復常後首個清明節及復活節長假期，大批旅客5日在香港國際機場的出發大廳排隊。(路透)

香港 復常後首個清明節及復活節長假期昨日展開，港人展開「報復式」旅行，多個出入境口岸、香港機場 、高鐵站均人潮洶湧，截至5日下午4時，超過40萬人次進出香港，其中出境人次超過28萬，入境人次超過12萬。

綜合文匯、明報報導，香港機場的離境大堂昨日一早就逼滿旅客，航空公司櫃位出現等候辦理登機手續的長人龍。有旅客表示，已提早到機場等候，但排隊人數比想像中為多，需要輪候較長時間。

計畫前往台北旅行的林太直言，機票「貴到飛起」，「逾5000港元一張，比平時貴兩、三倍，但困在香港3年很悶，還是想出去旅行輕鬆一下」；郭小姐也透露今次旅行的花費「無上限」，「玩得開心的話，會把整個台北（貨物）搬回香港」。

日本是港人另一個旅遊熱門目的地，有一家四口計畫到大阪旅遊，前晚興奮得無法入睡，掛念日本的美食，想浸溫泉。有家長指，近日日本的機場人流較多，預計需要等候兩三小時才能入境，已經為子女準備零食。

據機管局數字，由昨早6時起至午夜，共有222班機飛往各地，近四成飛往港客喜愛的日、台、泰。另據港府入境處資料顯示，截至昨日下午4時，超過40萬人次進出香港，超過28.6萬人次出境，超過12.2萬人次入境。

在出境人次方面，以羅湖口岸最高，超過5萬人次；其次為落馬洲支線口岸及港珠澳大橋，分別約為4.8萬及4.3萬人次。高鐵西九龍站亦接近4萬人次，而機場則約為3.6萬人次。

不少市民選擇到澳門 ，昨日港珠澳大橋口岸往澳門的金巴站大排長龍，過境澳門一度要等最少兩小時。澳門治安警察局實時資訊平台顯示，由香港抵達澳門的入境大堂擠滿人。到澳門的港人多數是趁假期到當地探親，順道觀光，張小姐表示：「通關、過去吃喝，沒有什麼計畫。因為我在澳門出生、是澳門人，回去探望朋友。」