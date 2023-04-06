我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

港人報復式外遊 機場、高鐵擠爆 28萬人飛往日台泰

香港新聞組╱香港6日電
香港復常後首個清明節及復活節長假期，大批旅客5日在香港國際機場的出發大廳排隊。(路透)
香港復常後首個清明節及復活節長假期，大批旅客5日在香港國際機場的出發大廳排隊。(路透)

香港復常後首個清明節及復活節長假期昨日展開，港人展開「報復式」旅行，多個出入境口岸、香港機場、高鐵站均人潮洶湧，截至5日下午4時，超過40萬人次進出香港，其中出境人次超過28萬，入境人次超過12萬。

綜合文匯、明報報導，香港機場的離境大堂昨日一早就逼滿旅客，航空公司櫃位出現等候辦理登機手續的長人龍。有旅客表示，已提早到機場等候，但排隊人數比想像中為多，需要輪候較長時間。

計畫前往台北旅行的林太直言，機票「貴到飛起」，「逾5000港元一張，比平時貴兩、三倍，但困在香港3年很悶，還是想出去旅行輕鬆一下」；郭小姐也透露今次旅行的花費「無上限」，「玩得開心的話，會把整個台北（貨物）搬回香港」。

日本是港人另一個旅遊熱門目的地，有一家四口計畫到大阪旅遊，前晚興奮得無法入睡，掛念日本的美食，想浸溫泉。有家長指，近日日本的機場人流較多，預計需要等候兩三小時才能入境，已經為子女準備零食。

據機管局數字，由昨早6時起至午夜，共有222班機飛往各地，近四成飛往港客喜愛的日、台、泰。另據港府入境處資料顯示，截至昨日下午4時，超過40萬人次進出香港，超過28.6萬人次出境，超過12.2萬人次入境。

在出境人次方面，以羅湖口岸最高，超過5萬人次；其次為落馬洲支線口岸及港珠澳大橋，分別約為4.8萬及4.3萬人次。高鐵西九龍站亦接近4萬人次，而機場則約為3.6萬人次。

不少市民選擇到澳門，昨日港珠澳大橋口岸往澳門的金巴站大排長龍，過境澳門一度要等最少兩小時。澳門治安警察局實時資訊平台顯示，由香港抵達澳門的入境大堂擠滿人。到澳門的港人多數是趁假期到當地探親，順道觀光，張小姐表示：「通關、過去吃喝，沒有什麼計畫。因為我在澳門出生、是澳門人，回去探望朋友。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫後港人外遊心切，消費人潮全湧向外地，本地生意反而不太理想，預期生意較平時跌一成。他說，近日來港內地團多非高端團，餐飲業受惠有限，促政府推出大型活動刺激本地消費意願。

香港西九龍高鐵站5日有大批出外旅客，出境大堂人潮洶湧，前往內地的短途列車班次車票...
香港西九龍高鐵站5日有大批出外旅客，出境大堂人潮洶湧，前往內地的短途列車班次車票一早售罄。(中通社)

香港 澳門 機場

上一則

港人湧墳場掃墓 祭品貴也無所謂 紙紮麻雀檯受歡迎

下一則

浙女大生在泰遇害 綁匪撕票後勒贖「5分鐘匯50萬」

延伸閱讀

JR東日本將建機場聯絡線 東京車站到羽田僅18分鐘

JR東日本將建機場聯絡線 東京車站到羽田僅18分鐘
指伊拉克機場遭滲透 土耳其對往來航班關閉領空

指伊拉克機場遭滲透 土耳其對往來航班關閉領空
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪
「富察皇后」機場勸架 被嗆矯情閉嘴 秦嵐高EQ獲讚

「富察皇后」機場勸架 被嗆矯情閉嘴 秦嵐高EQ獲讚

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪