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跟著明星遊香江 拍宣傳片吸遊客

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著香港與全球復常通關，香港旅遊發展局特地邀請當紅明星赴港旅遊，親身體驗香港魅力，同時也計畫邀請明星拍攝宣傳片，向外宣傳香港美酒佳餚，以吸引全球旅客。

文匯報報導，旅發局與內地騰訊互聯網合作，推出「再遇·香港」系列宣傳，全方位推廣香港新體驗，包括由主持人以第一身視角，分享她登上最新的山頂纜車、乘搭昂坪360「全景纜車」，以及遊覽香港故宮文化博物館及M+的感受，把香港最有趣的新體驗深入且生動地展現給內地觀眾。

另還邀請多名大灣區網紅及熱愛香港的「超級香港迷」，按照藝術文化、煥新景點、美食美酒、街區活化等主題前往香港打卡點，把香港的全新魅力傳達給粉絲。

旅發局也邀請了台灣美食旅遊節目「食尚玩家」主持人小禎、胡釋安赴港品嘗美食，同時介紹主題樂園、西九文化區、上海街、油麻地書院等景點，帶領旅客走進文青打卡好去處。

此外，旅發局看準時機，邀請偶像明星來港體驗，包括早前邀請Netflix競技真人秀「體能之巔︰百人大挑戰」的人氣王─南韓格鬥選手秋成勳在活動後留港一日遊，遊電車河、做西裝、天台酒吧Happy hour和打邊爐，感受「港式男人的浪漫」。秋成勳大讚維港景色優美，美食吸引，香港的叉燒更是他食過最好味的叉燒，希望日後能多來幾次。

香港 美食 主題樂園

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