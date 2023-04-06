我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

零售業大缺工 香港湧現「1人店」 業者盼輸入外勞救火

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經濟復常後，隨之而來是嚴峻的人才荒，各區湧現不少「一人店鋪」。媒體目擊，逾千呎店鋪僅一名店員當值，一人包攬進貨、上架、收銀，內急時時整間鋪要落閘暫停營業，已間接影響服務質素。

文匯報報導，連鎖家品店「日本城」旗下有逾30間「一人店鋪」，創辦人大嘆無奈，直言已為員工加薪兩成、加假期、設「復常獎」等獎賞…絞盡腦汁仍是求才若渴，有些分店一人撐全場，不時被小偷光顧，更有些分店因實在無人可用，不得不在租約期滿後拉閘結業；零售業界促請港府為行業設立輸入外勞配額，以免人手短缺拖垮經濟復甦。

「現在不愁無生意，而是有生意無人手接。」香港著名眼鏡連鎖店「眼鏡88」疫情期間有十多間分店關閉，如今市道大反彈，正是大展拳腳最佳時機，但面對請人難的困局，該集團董事總經理鄭學玉表示，集團用比疫情前高兩成的月薪招聘銷售員，但仍乏人問津，重開分店的宏圖大計被迫擱置。

位於九龍城廣場的「日本城」，集團全港有近280間分店，其中逾30間只剩一人看鋪，另60至70間只有兩名員工（一名全職加一名兼職）駐守。只見該店員忙得團團轉，收完銀急忙跑去拆箱進貨、上架，這邊工作未完成，那邊櫃枱已有客人等收銀，馬上放下手上工作，為客人收款。

主席兼行政總裁魏麗霞表示，由於極度乏人，魏麗霞說，今年旗下有數間分店在租約期滿後被迫結業，「沒辦法，有生意但沒人做。」國際家居零售有限公司營運總監陳松業補充，過去一年已增薪兩成，未計佣金時薪達54港元，有經驗更高至70多港元，店長月薪連佣金更達2.7萬港元，但也未能吸引人手。

魏麗霞直言，整個零售業也面對人手荒，情況已到水深火熱，期望政府放寬輸入外勞。

疫情 香港 零售業

上一則

跟著明星遊香江 拍宣傳片吸遊客

下一則

港人湧墳場掃墓 祭品貴也無所謂 紙紮麻雀檯受歡迎

延伸閱讀

周興哲大西洋城開唱「好親切」代表作破2億點閱

周興哲大西洋城開唱「好親切」代表作破2億點閱
會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全
華人回國轉機時間長 48小時核酸檢測過期無法登機

華人回國轉機時間長 48小時核酸檢測過期無法登機
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪