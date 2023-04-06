零售業大缺工 香港湧現「1人店」 業者盼輸入外勞救火

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 經濟復常後，隨之而來是嚴峻的人才荒，各區湧現不少「一人店鋪」。媒體目擊，逾千呎店鋪僅一名店員當值，一人包攬進貨、上架、收銀，內急時時整間鋪要落閘暫停營業，已間接影響服務質素。

文匯報報導，連鎖家品店「日本城」旗下有逾30間「一人店鋪」，創辦人大嘆無奈，直言已為員工加薪兩成、加假期、設「復常獎」等獎賞…絞盡腦汁仍是求才若渴，有些分店一人撐全場，不時被小偷光顧，更有些分店因實在無人可用，不得不在租約期滿後拉閘結業；零售業 界促請港府為行業設立輸入外勞配額，以免人手短缺拖垮經濟復甦。

「現在不愁無生意，而是有生意無人手接。」香港著名眼鏡連鎖店「眼鏡88」疫情 期間有十多間分店關閉，如今市道大反彈，正是大展拳腳最佳時機，但面對請人難的困局，該集團董事總經理鄭學玉表示，集團用比疫情前高兩成的月薪招聘銷售員，但仍乏人問津，重開分店的宏圖大計被迫擱置。

位於九龍城廣場的「日本城」，集團全港有近280間分店，其中逾30間只剩一人看鋪，另60至70間只有兩名員工（一名全職加一名兼職）駐守。只見該店員忙得團團轉，收完銀急忙跑去拆箱進貨、上架，這邊工作未完成，那邊櫃枱已有客人等收銀，馬上放下手上工作，為客人收款。

主席兼行政總裁魏麗霞表示，由於極度乏人，魏麗霞說，今年旗下有數間分店在租約期滿後被迫結業，「沒辦法，有生意但沒人做。」國際家居零售有限公司營運總監陳松業補充，過去一年已增薪兩成，未計佣金時薪達54港元，有經驗更高至70多港元，店長月薪連佣金更達2.7萬港元，但也未能吸引人手。

魏麗霞直言，整個零售業也面對人手荒，情況已到水深火熱，期望政府放寬輸入外勞。