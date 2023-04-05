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黃金周迎內地團 港分流海上餐廳用膳 重點巡劏客商戶

香港新聞組／香港5日電
洋紫荊號觀光船用餐，內地團最平價只要64元。(取材自臉書)
洋紫荊號觀光船用餐，內地團最平價只要64元。(取材自臉書)

香港與內地全面通關兩個月後，將迎來復常首個「五一黃金周」。旅遊事務署前日召開會議，統籌接待訪港旅客的預備工作。翻查數字顯示，2019年5月內地訪港旅客達471.7萬人次，日均152.1萬人次，旅議會估計今年客量會恢復疫情前六成；此外就內地旅行團用膳問題，今起部分將分流到海上餐廳--「洋紫荊號觀光船」用餐。

明報報導，聯合會議由旅遊事務專員沈鳳君主持，除海關、警務處、入境處、運輸署，以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構，包括旅監局、旅發局、旅議會、西九文化區管理局等亦有派員出席。

據了解，警方各警區會密切留意區內旅客人流及旅遊巴停泊情况，需要時會疏導。海關會加強巡查熱門旅遊地點，如土瓜灣、尖沙嘴、旺角、銅鑼灣等，並重點巡查以往曾涉「劏客」或賣假貨的商戶。

針對內地旅行團的用餐問題，旅監局通知旅行社可分流部分旅客在「洋紫荊維港遊」的觀光船餐廳用膳，可飽覽維港景色。餐廳今起試行接待內地旅行團，一連三日提供團餐，每日5個用餐時段，每輪45分鐘、最多招待300人，中午有兩輪。

據香港01報導，船內膳食分為四類，最便宜每位旅客盛惠64元，另有每位收費90元、130元及160元的膳食選擇，消息人士指，估計明日至少約8至10個旅行團會上船用餐。

此外，疫情後首個復活節長假期開始，翻查出入境數字，自上周末起經機場出境的香港居民，由之前日均兩萬人次，升至近日的3.7萬人次，入境處早前預計5日為市民出境高峰期。明報報導，日本向來是港人熱門外遊地，兩間本地旅行社復活節前後有逾300多個外遊團，至少一半遊日。不過，本地酒吧業界估計受外遊潮影響，料周末生意不升反跌，較平日跌至少兩成。

迎接黃金周，內地團擬分流洋紫荊號餐廳用餐。(取材自hkferry.fandom....
迎接黃金周，內地團擬分流洋紫荊號餐廳用餐。(取材自hkferry.fandom.com)
香港與內地全面通關兩個月後，將迎來復常首個「五一黃金周」。(中新社)
香港與內地全面通關兩個月後，將迎來復常首個「五一黃金周」。(中新社)

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