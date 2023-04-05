梅艷芳胞兄探母被拒 大鬧醫院 稱母遭禁錮報警求助

梅啟明趕到聖保祿醫院探梅媽被拒，要報警求助。（視頻截圖）

已故樂壇天后梅艷芳 的71歲胞兄梅啟明上月24日在任職的餐廳廚房內跣倒，一度昏迷，被送往律敦治醫院。梅啟明事先張揚5日出院，預告行程要去探視梅媽（梅覃美金）；但他到聖保祿醫院時卻遭梅媽拒見，他直闖病房被保安攔截，並以梅媽遭禁錮報警求助。

明報報導，梅啟明表示沒有母子斷絕關係這回事，聲稱住院期間梅媽與他視訊通話，叫他出院後到醫院找她。但他抵聖保祿醫院致電梅媽卻沒有人接聽，於是直闖病房但遭保安攔截。病人聯絡主任向他轉達梅媽表示不想見到他，他即大聲發難，後來以借廁所及看醫生為藉口進入醫院，逗留了一段時間便氣冲冲走出來，說：「我上了病房樓層，護士又話沒有這個人。」他以梅媽遭禁錮而報警求助。

據報導，警察 到場後上病房了解情況，確定梅媽安全並且精神在病房休養，梅媽託警察轉達暫時不想被人打擾休養，希望他早日康復，生活上可以做番正途、做人積極正面，待養好身子就會見他，不要到醫院影響其他病人。

梅啟明離開律敦治醫院時向媒體說自己的病況，表示入院後曾發高燒，醫生為他照X光，包括肺、手臂及腦，照到肺部有黑點，要排期照磁力共振才知道有什麼問題；對於被質疑借工傷騙保險 ，他矢口否認。