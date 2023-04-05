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人跑了、退了…港去年流失9.4萬勞工 公務員辭職創新高

香港新聞組／香港5日電
2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人。(中通社)
2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人。(中通社)

香港統計處公布2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人，是自1985年有紀錄以來跌幅最大。學者分析，香港移民潮加上很多於60年代出生的人達到退休年齡，令勞動人口下降。

根據統計處官網，自1985年有紀錄開始，香港勞動人口持續上升，直至1989年中國發生「六四」事件，在1989年及1990年勞動人口分別減少0.4%及0.2%。之後勞動人口主要呈上升趨勢，直至2019年香港爆發「反送中」運動，2019年勞動人口下降0.2%至約398.7萬人。由2019年至2022年勞動人口持續下跌，4年間減少約21萬人。

南華早報報導，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，香港的移民潮加上很多於二戰後60年代出生的人達到退休年齡，令勞動人口下降；離港的人主要是專業人士及中產，他預期最少未來1至2年香港勞動人口會繼續下降，但這仍取決於政府能否在疫情後恢復經濟。

明報報導稱，香港稅務局3日表示，將於5月2日發出240萬張2022至2023年度個別人士報稅表，是過去9年來最少。由2019至2020年度起，3年間發出的個別人士報稅表累減約37萬張。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，發出的個別人士報稅表減少主要反映移民潮的影響，香港人口仍持續流失。

報導還稱，公務員辭職潮持續，2021/22年度辭職人數見回歸以來新高，其中40至49歲公務員共899人辭職，較前一年大增近1.9倍，50至59歲公務員的辭職人數也大增逾1.7倍。若以政府部門畫分，衛生署及康文署同屬辭職「重災區」，分別有297人和252人辭職，較前一年度分別大增逾一倍和逾兩倍。

立法會財委會將審議2023/24年度財政預算案，政府書面回應議員質詢，交代2021/22年度各年齡組別公務員辭職數字。其中30至39歲公務員共1299人辭職，是各年齡層中最多，其次是20至29歲公務員，有978人辭職。以部門畫分，警務處辭職人數最多，共313人，與2020/21年度相若。

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