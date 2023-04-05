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國歌問題開刀 港冰協遭暫停資格 「5•4前須解釋清楚」

香港新聞組／香港5日電

香港冰球隊先前參加世界冰球錦標賽時，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動的標誌性歌曲「願榮光歸香港」，港協暨奧委會可能因此暫停香港冰協的會員資格；這可能是港協暨奧委會成立以來，首次因國歌問題向轄下協會開刀。

中央社報導，港協暨奧委會4日公布，在與港府商討後，委員會向香港冰協發出函件，啟動暫停冰協會員資格的程序，但在正式暫停該會的會員資格前，港協暨奧委會將會按照組織章程，給予冰協解釋機會，冰協須於5月4日或之前就這一事件作出詳細解釋。

按照港協暨奧委會的說法，在這次事件上，冰協沒有按照先前港協暨奧委會就國際比賽播放中國國歌事宜發出的指引，冰協需要就此提交一份全面的書面解釋，並就其內治提出改善方案。

港協暨奧委會表示，如果冰協在一個月之內未能提交書面解釋，該會將會行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

2月28日，香港與伊朗隊在波士尼亞舉行世界冰球錦標賽比賽，賽後播放代表香港的中國國歌時出錯，在場的香港運動員即時抗議，要求主辦機構更正。

港府其後肯定了香港運動員的做法，認為這是維護國家尊嚴的表現。但港府及港協暨奧委會批評冰協事前沒有按照港協暨奧委會指引，向賽事主辦機構核對中國國歌是否為正確版本。

近年來，一些國際比賽在播放代表香港的中國國歌時不時弄錯，播放了「願榮光歸香港」，港協暨奧委會為此發出相關指引。

香港 運動員 反送中

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