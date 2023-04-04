香港高中公民科內地團首發 8月底前4萬學生參與

參加高中公民與社會發展科內地考察團的香港學生3日出發。(取材自香港電台)

香港 高中必修的公民與社會發展科（公民科）規定學生赴內地考察，首團3日出發。新界鄉議局元朗區中學和漢華中學約250名師生前往廣州和深圳，4日傍晚返港。率領考察的教育局 長表示，超過20個不同主題的考察團將會陸續出發，預計8月底前會有逾4萬名學生參與，全部在廣東省內。

明報報導，此行包括到訪中學參與課堂活動，與該校學生共進午餐和遊覽校園，到其他參訪點，認識當地歷史、文化和科技發展。蔡若蓮稱，期望同學珍惜這個難得的考察機會，除了認真學習外，亦不忘自己是香港形象大使，時刻展示香港高中學生的質素。

報導稱，政務司長陳國基昨日到高鐵西九龍站送行，他稱，學生會重點考察國家各方面發展，觀摩不同事物；當他們的了解增多之後，便會知道自己日後想從事哪方面的工作，「入讀大學也不會選錯科目」。

香港公民與社會發展科學生內地考察首發團，3日在廣州執信中學天河校區啟動。今年4月初至8月約有4.5萬名香港公民與社會發展科學生赴內地考察，圖為學生體驗航空模型課程。 。（中新社）

中新網報導，學生首天前往廣州市執信中學天河校區，有學生參與航空模型課程、生物顯微鏡觀察實驗課程等。他們亦會到陳家祠、深圳前海深港青年夢工場等，了解嶺南文化以及中華優秀傳統文化的傳承和發展。

報導說，教育局早前在網站上載20份「內地考察工作紙」供教師參考規畫學與教活動，翻查「陳家祠」相關工作紙，建議學生綜合閱讀資料及視頻，並結合考察所得，以陳家祠為例說明國家在歷史文物保育的工作；以及以陳家祠為例說明中國傳統宗祠的其中兩項特色，提示包括建議可從祭祀祖先、聚會議事、凝聚宗族、反映宗族地位等方面考慮。

另據文匯網報導，在科技教室裡，兩組學生並肩而坐。老師一上堂就送給香港學生一份日曆「小禮物」。在這堂航模課上，香港和廣州的學生需要齊齊合作來砌模型，大家熱烈討論，氣氛融洽。