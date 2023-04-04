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香港天星小輪2航線漲價 調幅超過5成

香港新聞組／香港4日電
天星小輪兩條航線3日起漲價54%至56%。（中通社）
天星小輪兩條航線3日起漲價54%至56%。（中通社）

香港天星小輪灣仔至尖沙咀及中環至尖沙咀兩條航線3日起漲價54%至56%，票價每程增加1元至2.3元，上層成人船費平日由3.2元加至5元（港幣，下同，約0.6美元），下層成人船費加價後則升至4元。至於65歲或以上長者再無免費乘搭，上下層一律收2元。

香港01報導，有上班族表示，加幅合理故不會改搭其他交通工具，「OK啦，就是花五蚊（元）過海，地鐵十幾蚊，相對來說仍很便宜。」也有市民擔心船公司倒閉，將導致港鐵獨大壟斷香港交通，建議船公司制定適當的船費作平衡。

天星小輪加價首日，灣仔碼頭早上約11時人流稀少，每個航班僅約20至30名乘客，大部分為自由行旅客，亦有少量本地市區。市民容先生表示，由於港鐵車費較昂貴，加上公司位置靠近尖沙咀碼頭，平日上班會坐船過海，因此加價確實帶來影響，但不會改坐其他交通工具，「都照搭啦，沒辦法。」

他解釋，觀察到旅客已重返香港，但客流量仍比疫情前少，認為加幅仍算合理，雖然上下層船費差距擴大至1元，但不會特意選坐下層。

黃女士表示目前經濟不景，若加幅過高將影響依賴航線的市民，但她亦不希望船公司因蝕損而倒閉，認為加價是無可厚非，建議船公司制定適當的船費。「怕港鐵獨大後，它們可以壟斷一切交通。

劉先生平時較少乘坐天星小輪，今日驚訝發現灣仔前往紅磡的航線已停辦，只能改搭東鐵線，但他認為加幅達五成不合理，指船公司除了考慮營商環境，亦要平衡會對民生帶來影響，並質疑航線是否需要繼續經營。

今年1月31日，行政會議通過建議批准天星小輪加價，包括提高兩條渡輪航線票價1元至2.3元，成人平日最高票價定為5元，周末或公眾假期則定為6.5元。月票方面，售價由160元增加至190元，同時以長者優惠票價即2元，取代現行的長者免費乘船優惠。

航線 香港 地鐵

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