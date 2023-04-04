香港美國商會調查：73%信港法治 25%擬縮資

香港美國商會日前發布的調查顯示，有73%受訪會員對香港目前的法治有信心。圖為七欖比賽，香港足球迷賽事場邊展示為香港加油的布條。(美聯社)

香港 美國商會日前發布的最新會員調查顯示，受訪美商對香港未來一年的前景展望有所改善，商會以審慎樂觀來形容；有73%受訪美商對香港目前的法治有信心，也有逾六成受訪會員指香港國安法對公司在港運作無負面影響；但計畫削減投資 的美商亦大增10個百分點至25%。

綜合文匯報、法廣網報導，調查顯示，香港去年的營商環境雖然較前年差，但收益增加的會員人數卻增至接近一半。展望未來12個月，48%受訪者對前景感到樂觀，悲觀比率則大降至14%。

調查還顯示，商界對香港營商友善觀感提升，受訪者對香港未來12個月前景較2022年改善。不過，有29%的受訪會員表示，美國「制裁」部分香港官員影響他們公司在港運作。

但受訪美商表示會以香港作為亞太區總部的會員人數減少七個百分點至35%；考慮在3年內將總部部分職能或全部由香港遷出者，較前大增至18%；計畫削減投資的美商亦大增10個百分點至25%。聲稱會縮資的受訪者比率較中國的9%和台灣的13%都高，是兩岸三地美商會類似調查中最差的。

調查結果也顯示，在緊張的中美關係方面，美商感到悲觀的比率有所上升；而中美關係亦成為會員視為今年最大的營商挑戰，逾八成人表示，過去三年曾受中美關係影響其經營；其次是海外對香港的觀感和轉弱的環球經濟，各有四成人視上述因素為挑戰；接着是保留和吸引人才丶中國經濟放緩丶香港政治和法律規範的不確定性等。

法律環境方面，大部分受訪者對香港法治有信心，但有54%受訪會員表示，過去一年對香港法治信心轉差，稱變好的只有8%，其餘表示無分別。另外，調查又顯示，38%受訪者表示，《港區國安法 》對公司在港運作有負面影響，主要是間接影響，但亦曾面對員工離港丶改變總部設置等直接影響；而表示沒有影響的會員則有62%。

該項調查在今年1月16日至2月26日進行，在1300名香港美國商會會員中約10％會員回覆。