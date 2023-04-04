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長者多、公屋多… 觀塘取代深水埗 成香港最窮區

香港新聞組／香港4日電
全港家庭住戶每月入息，觀塘區由前年排倒數第二跌至榜尾，圖為​觀塘海濱音樂噴泉。（中新社）
全港家庭住戶每月入息，觀塘區由前年排倒數第二跌至榜尾，圖為​觀塘海濱音樂噴泉。（中新社）

港府統計處3日出版《2022年按區議會分區畫分的人口及住戶統計數字》報告書，香港2022年住戶月入中位數為2.83萬元（港幣，下同，約3605.5美元），較2021年2.75萬上升2.9%。

明報報導，全港18區中，中西區以4.23萬元續為月入中位數最高地區，而觀塘區由前年排尾二跌至榜尾，兼成為唯一收入下跌地區，月入中位數2.21萬元。九龍東立法會議員顏汶羽說觀塘「長者多、公屋多、基層多」，有結構性貧窮問題，區內託兒服務極度不足，託兒中心多年來無增加，阻礙釋放婦女勞動力。

據報導，去年香港陸上非住院人口725萬9700，按年減少6萬4900，減幅約0.8%，住戶平均2.7人。中西區流失人口最多，減少5.4%至22萬800；其次為灣仔及油尖旺，分別減少5.2%及4.8%。

報導稱，18區中，16個地區的住戶入息中位數上升，中西區為4.23萬元，按年微增300元，續為全港最高收入地區。觀塘區住戶入息中位數2.21萬元（微跌100元），較中西區少2.02萬元，取代深水埗成為全港最窮地區之餘，亦是18區唯一收入下跌地區，該區的自置居所住戶比例亦是全港最低的31.1%。另一無上升的是東區，住戶入息中位數與前年同樣是3.15萬元。

報導說，人口特徵方面，全港年齡中位數為46歲，按年增加1歲，黃大仙區中位數50歲，是最年長分區。學歷方面，灣仔區及中西區達學位課程教育程度人口比率（44.8%）全港最高。全港男性數目較女性為少，以不包括外傭計算，整體性別比率為每千名女性對911名男性。

報導指出，顏汶羽表示，觀塘大部分屋苑都是公屋，有數條屋邨有逾50年歷史，長者比例高，整體入息自然不高，新建屋邨亦較多新來港者。他說，雖然港府致力將東九龍打造成第二個核心商業區，但反而令區內物價上升，基層居民的可支配收入相應減少，建議港府推動原區就業，讓居民分享「起動九龍東」的經濟成果。

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