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從演員變作家 林青霞獲港大名譽博士 「完成母親夢想」

記者葉文義／綜合報導
香港大學3日頒授名譽博士學位予七位傑出人士，其中包括知名演員林青霞。（中新社）
香港大學3日頒授名譽博士學位予七位傑出人士，其中包括知名演員林青霞。（中新社）

香港大學昨舉行學位頒授典禮，頒授名譽博士學位給七位傑出人士，包括諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱棣文，以及知名影星林青霞等人。林青霞在微博發表感言，完成母親夢想。

綜合港媒報導，頒獎典禮由港大副校監李國寶主持，共有七人獲頒名譽博士學位，除林青霞、楊振寧、朱棣文外，還有環境系統研究所（Esri）創辦人Jack Dangermond、美國史丹福大學前校長John Hennessy、臨床醫學家和科學家Carol Black、恒基兆業地產有限公司副主席林高演。

在李國寶向林青霞頒授名譽博士學位前，大會以英文宣讀了林青霞的個人資料，讚揚她是華語電影的傳奇人物，整整半個世紀裡，電影上的她一直是華語世界家喻戶曉的偶像。港大方面指出，近年林青霞開啟她傳奇人生的第二樂章，完美轉身，以文字為媒介，一舉成為一名風格獨特的散文作家。

林青霞1972年自金陵女中畢業後，翌年即憑電影圈出道作「窗外」一舉成名，開啟輝煌的演藝事業。在20餘年的影劇生涯中，她一共拍攝百部電影作品，同時也獲獎無數。包括1990年以「滾滾紅塵」贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎。

此外，林青霞迄今出版四本散文集，其中的「鏡前鏡後」獲得第16屆香港中文文學雙年獎散文組推薦獎。

林青霞獲頒名譽博士學位後，滿臉笑容，自行戴上博士帽，轉身向台下嘉賓鞠躬，台下嘉賓報以熱烈掌聲。

林青霞獲獎後，在微博發表感言，指自己母親年輕的時候，因為戰爭和種種原因，沒能完成學業，這是她一生最大的遺憾，所以對博士特別有情意結，現在自己的女兒竟然有一天成了博士，相信她在天國必定感到莫大的欣慰。

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