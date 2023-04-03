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港醫師荒 醫局赴英搶人才 即場聘用有興趣者 年底報到

香港新聞組／香港3日電
醫管局行政總裁高拔陞出席英國香港醫學會活動，向醫科生介紹香港的公營醫療服務。（取材自臉書）
醫管局行政總裁高拔陞出席英國香港醫學會活動，向醫科生介紹香港的公營醫療服務。（取材自臉書）

香港醫師人才流失嚴重，港府力推免試引入海外醫生，希望紓解醫生人手短缺問題。醫院管理局2日起一連兩天在英國倫敦主辦招募日「搶人才」，吸引在英港人回流加入公營醫療系統，有興趣回流者可填寫意向書，合資格更可即場獲有條件聘用。

綜合明報等港媒報導，醫管局提供不同方案給醫科生及現職專科醫生等回流，其中針對正修讀最後一年的醫科生，醫管局建議他們先完成實習，料可於8月在當地註冊，隔月安排面試，至年底可申請香港相關註冊，一般需時兩三個月，料最快今年12月底至明年1月初可赴港報到。

為紓解香港醫師荒，醫管局2日在倫敦辦招募日。 （中新社資料照片）
為紓解香港醫師荒，醫管局2日在倫敦辦招募日。 （中新社資料照片）

醫管局行政總裁高拔陞於1日聯同衛生署、香港兩間大學醫學院，出席英國香港醫學會活動，逾200名醫科生及執業醫生透過線上和現場參與。高拔陞2日亦出席醫管局主辦的招募日，講解香港醫療系統及非本地培訓醫生赴港執業的註冊途徑，以及赴港執業優勢。他稱香港具備充足培訓及科研機會，且病人種類多，有助累積臨床經驗。

代表團亦有和一批執業醫生見面，介紹香港公立醫院的工作情況和生活安排。有在當地執業的醫生表示，香港的薪金較高及稅制較低，故具吸引力。

有公立醫院醫生認為，醫管局須確保公平及透明的聘請和續約機制，避免影響本地畢業生接受專科培訓的機會。

參與者大多關注特別註冊條件及工時等問題，亦有當地執業醫生冀了解香港基層醫療。有現場醫科生問及，當香港培訓醫生人數充裕時，港府會否收窄或取消特別註冊。高拔陞稱「我看不到會發生（I don't see that happening）」，指隨著人口老化、醫管局興建及擴建醫院，醫生人手永不會過多。

有線上參與的當地專科醫生透露，他畢業於牛津大學四年制學士後醫學課程，惟香港現只認可該校六年制學士課程，即使兩個課程資格相同，他也未能申請特別註冊。高拔陞稱，由於特別註冊制度尚新，需時審批更多醫學資格，強調問題不屬漏洞。

香港 醫學 英國

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