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香港餐飲界缺4萬人手 議員盼輸入外勞

香港新聞組／香港3日電
香港飲食和零售業人手短缺，恢復通關後更加嚴重。（中通社資料照片）
香港飲食和零售業人手短缺，恢復通關後更加嚴重。（中通社資料照片）

港府考慮在建造業及運輸業輸入外勞，計畫年中或之前提出初步建議。

綜合商業電台等港媒報導，身兼行會成員的飲食界、自由黨立法會議員張宇人指，歡迎港府作出新嘗試，解決各行業面對的人手問題，指飲食和零售業同樣面對人手短缺，恢復通關後更加嚴重，希望同樣可以輸入勞工。

張宇人認為，飲食業缺人令本來辛苦的行業更辛苦，嚇怕了人，完全是惡性循環，他們需要做1.5個人的工作量，此氛圍令現有員工待不下去；年輕人更抗拒入行，加上資深員工提早退休，導致飲食業人手真空，間接影響質素。

他估計，飲食界空缺達到4萬個，令不少餐廳營運受到影響，建議可以聘請大灣區員工，讓他們即日往返香港和內地，以提升崗位吸引力。

他表示，香港作為美食天堂，最重要的是食物和服務質素，但現時任何食肆的人手都慘不忍睹，本地員工需承擔多5成工作量，影響士氣、更影響服務質素。張宇人指飲食業界要求輸入2000名外勞，能讓本地員工看到港府出手幫輕他們的壓力。

代表勞方的工聯會立法會議員陸頌雄則認為，港府應進行更權威的官方人力推算，而非讓各行業的雇主「開天索價」。他表示，先要改善薪酬待遇、職業安全及培訓，他又發現飲食業未有積極申請中高齡就業計畫，如果他們參與這計畫，可獲港府資助，他們就能以更吸引的薪酬招聘新人。

陸頌雄更表示，飲食業少人入行的其中一個原因是工時很長，若雇主願意用更靈活的聘用模式，可以吸引更多年齡層的人士入行。

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