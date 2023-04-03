港集會禁蒙面 戴罩？除罩？執法兩套標準

海濱巡遊起步前警員與工作人員要求幼童在內的所有參加者除口罩才可出發(取材自香港商報)

香港 上周末有多場宗教等遊行 集會，警方發出不反對通知書，同時要求主辦方確保參加者掛號碼牌、手持指定物品或穿著指定服飾識別，並需要遵守「禁蒙面法」規定。香港保安局長鄧炳強2日說，香港仍有人想挑動亂子。

昨日10項公眾活動舉行，其中棕枝巡遊有不少參加者戴上口罩 ，另一活動海濱巡遊起步前警員與工作人員要求幼童在內的所有參加者除口罩才可出發，兩活動執法鬆緊不一。

參加棕枝巡遊者，有不少參加者戴上口罩。(取材自香港商業電台)

在香港中區聖約翰座堂，昨天早上舉行「棕枝主日」遊行慶典。事前香港警方就遊行活動批出不反對通知書，但要求參加者須遵守禁蒙面法及分批出發。遊行時有警察到場戒備，但未採取行動。

早上教堂外有約300名信眾手持棕枝或十字架，圍繞座堂外的道路走一圈，部分參加者未除下口罩，亦未分組出發，還有人沒按警方要求手持棕枝。參加者聲稱沒聽聞活動有額外規定，或受禁蒙面法限制，認為戴口罩只是個人需要。

香港發展局及海濱事務委員會舉辦復活節帽子巡遊，約700名市民戴著自己設計的帽子或大會分發的帽子，分三批出發。海濱事務委員會主席吳永順說，參加活動的市民都須登記，他相信警方只是為了識別參加者。

香港警方早前發出的不反對通知書，要求大會確保所有參加者配戴大會提供的帽子及襟章，亦要遵守禁蒙面法規定，活動開始前有數名軍裝及便衣警員駐守，有便衣警察要求遊行者摘口罩。

立法會議員狄志遠說，過往香港有十萬、八萬人參與的遊行，毋須識別參加者，都能夠有序舉辦，認為警方如果處理遊行示威，都上升到國家安全層次，是過度敏感。

針對警方繼此前對反對將軍澳填海遊行加入參加者要戴頸牌等限制後，再對昨天的活動施加有關服飾等條件，有港律師稱，現在香港對遊行集會的要求較內地更苛刻。

另據明報報導，有人形容要求參加者戴頸牌是「標籤猶太人」、「狗繩」，鄧炳強2日稱這是刻意挑動市民對港府不滿和仇恨並抹黑港府，「希望危害國家安全、令香港不再平靜」，讓當局執法困難，從而渾水摸魚和騎劫活動，作出危害香港的行為。