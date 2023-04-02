港律政司司長：希望基本法23條立法今年會有成績

香港律政司司長林定國表示，就《基本法》23條立法是港府的憲制責任，而這個責任一定要負，他希望立法方面今年內會有成績。（取材自南方網）

香港 律政司司長林定國表示，就《基本法》23條立法是港府的憲制責任，而這個責任一定要負，他希望立法方面今年內會有成績，但由於仍有工作要做及未完成，因此很難定下立法的日子。

林定國1日在電台節目表示，律政司和保安局成立了特別小組，幾乎每個星期都開會研究，檢視和研究如何優化相關法律，參考其他司法管轄區的做法，了解哪一方面更適合香港。

他強調23條立法要深思熟慮，既要應對到相關問題，而且法例要有持久性，就立法問題他們會盡快做。

此前香港特首李家超指出，《基本法》23條立法目標不變，期望於今年完成立法。林定國1日受訪指出，制定23條立法時會寬鬆少許。

據香港媒體報導，林定國指出，23條立法有5條罪行是香港法例沒有涵蓋，是寬鬆少許。不過，如罪行與《港區國安法 》有重覆就不需要做，又稱不會形容為「寬鬆很多」。他強調，制定時會平衡維護國家安全風險及尊重人權自由。

林定國也談及香港國安法，他表示，香港國安法實施近3年，不足30人被定罪，加上其他可能觸及國安犯罪案件，總共約70人，強調是「極少數人真正受影響」。他稱，對於新落實的法例，執法部門和司法機關必定有學習階段，隨著更多國安法案例產生，落實上一定會有增進。