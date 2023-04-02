香港蘭桂坊酒吧「飛樽」大亂鬥 3人送院

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中環蘭桂坊有酒吧發生打鬥事件。1日凌晨3時許，中環德己立街55號一間酒吧內，有酒客疑發生執爭碰撞，十多名酒客高聲叫囂，繼而拿起雜物及酒樽（瓶）「飛樽」動武打鬥，更有男子激動地脫去上衣後向對方挑釁，結果跌在地上捱打。酒吧頓變戰場，酒客及職員隨即慌忙躲避，場面一度失控。

香港 01報導，警方到場後場面受控，事件中有三名傷者受傷送院治理。

從現場拍攝影 片可見，有兩幫、各逾10人的酒客互相指罵，然後有人從後扔掉酒樽及雜物，亦有人手持酒樽防衛，在旁的吧台職員及酒客紛紛蹲下躲避，場面十分驚險。據了解，爭執期間曾有人自稱黑社會成員。

在影片中，有職員曾開咪呼籲酒客︰「冷靜、冷靜！」、「小事、小事！」。其間，因有酒灑在地上導致地面變得濕滑，有酒客因而不慎跣倒，被多人踩踏受傷。

有片段可見，由雙方打鬥鬧事，至店方打開燈光，藍帽子警員進入場內調查，歷時約三分鐘。警員其後安排無關人士離開，終控制場面。最後由影片可見，現場地上布滿玻璃碎、吸管、酒水及血跡。

警方經初步調查，懷疑有酒客因為從廁所回到店內時，被玻璃樽打中後，繼而發難，拿起酒樽「飛樽」打鬥。

事件中，有3名傷者，一名23歲姓余男子頭流血受傷；一名25歲姓黃男子，及一名28歲持波蘭護照的外籍男子則額頭流血受傷。三人表示互不相識，清醒經由救護車送往瑪麗醫院治理，警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，暫時未有人被捕，爭執原因仍有待調查。據悉，涉事酒吧不時發生同類打鬥事件。