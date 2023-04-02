海外客搶 香港七欖紀念品生意「爆標」

運動用品店最暢銷周邊商品為港隊Polo球衣。（取材自臉書）

香港 國際七人欖球賽昨在香港大球場舉行第二天賽事，主辦單位稱有逾2.5萬人入場，較首日逾2.3萬為多。有外地遊客表示七欖氣氛十分狂熱，日後會再來香港。

明報報導，在周六假期及天氣放晴下，昨日大球場氣氛明顯較首日熱烈，向來為全場最熱鬧的南看台前日因天雨出現空櫈，昨日已回復狂熱，大批悉心打扮入場的觀眾擠滿看台隨賽事載歌載舞。

場內外均有商戶稱海外遊客重返香港觀賽令生意較去年上升，在場內賣官方球衣紀念品的商戶稱，前天單日生意額已過百萬，形容是「爆標」。場外有酒吧稱前日有過百名闊別3年再赴港的七欖熟客光顧，樂觀3日可滿座。

七人欖球賽第二天回復狂熱，猶如「嘉年華」的看台擠滿不少悉心打扮的海外觀眾。（取材自臉書）

大會官方商店Kukri今年在場內設兩個攤位賣球衣及鎖匙扣等紀念品，職員稱，每件球衣平均售500多元（港幣，下同，約63.6美元），去年3日賽事共售出5800多件，生意額約220萬元，今年則於前日單日已賣出3800多件，生意額約130萬元，形容是「爆標」；昨日周六人流亦明顯較周五多，半日生意已有50萬元，有信心3日賽事最終生意可達450萬元，較去年翻倍。Rachel認為今年銷情主要受海外遊客回升帶動，他們大多出手闊綽，前日便有遊客稱要買手信「派街坊」，一口氣買下30多件球衣。

財政司副司長黃偉綸及政務司副司長卓永興昨亦有入場觀賽，卓永興接受傳媒訪問時稱買了3件球衣，又說為支持香港及七欖，即使其中一件不合身都買；Rachel表示，最受歡迎、售近600元的官方港隊球衣已斷碼。

每年總是猶如「嘉年華」現場的南看台，昨擠滿不少扮鬼扮馬、悉心打扮入場的海外觀眾，其中最矚目的是打扮成麻將入場的居港英國 人Tanya。

七欖散場人潮蔓延至港島區酒吧，灣仔酒吧Carnegies經理Ganga Gurung表示，前日約9時半散場，不少七欖觀眾轉到灣仔酒吧繼續飲酒，其酒吧亦全晚爆滿，有過百名疫前每年都赴港觀賽的熟客回歸。