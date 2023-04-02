港長途高鐵復運 首日3萬人北上 部分車次售罄

香港往來北京、上海等地長途跨境高鐵列車1日恢復營運，目前每日列車班次增至164班，連接內地66個站點，回復疫情前水準。圖為京津冀開往香港的高鐵列車。（新華社）

高鐵香港 段昨恢復長途列車，由香港乘搭高鐵的旅客可直達北京、武漢、鄭州、昆明等地，短途服務亦新增了5個新站點，包括常平、惠州北等。由於清明及復活節長假，不少市民計畫赴內地旅遊，選擇乘坐高鐵出遊，部分北上長途班次的車票已售罄，昨日估逾3萬人搭乘高鐵。

綜合媒體報導，港鐵表示，目前高鐵網絡覆蓋範圍擴大至全國66個站點，每日列車班次增加至164班，大致回復至疫情 前水平。昨日上午，西九龍站運作大致暢順有序，港鐵於車站安排超過100名人手協助旅客，並加強車站指示及分流措施。高鐵吉祥物「高鐵隊長」昨早亦首次到車站歡迎乘客及送小禮物，氣氛熱鬧。

報導指出，首次乘坐跨省高鐵前往貴陽旅遊的黃女士，昨日提前兩小時到達西九龍站。她認為高鐵票價亦較飛機便宜，適合中長途出行。「我買的座位是500多元人民幣（約逾73美元），比香港坐飛機划算，也省卻去機場的車費。」

上月初原欲買深圳北車票的梁生及梁太，因知悉高鐵長途車恢復，改買直達昆明車票。梁太興奮稱已三年沒到內地，於內地工作的梁先生因疫情一直無法返港，半年前退休，兩人才得以團聚落實計畫很久的昆明旅行。

不少旅行團亦利用高鐵出行，有旅行社組織約30人的4天桂林高鐵團，團費約5000港元（約637美元）。有團友表示，以往曾乘坐巴士到桂林遊玩，車程較長，高鐵車程用時約4小時，更為快捷。

報導稱，昨日首班跨省列車由長沙南站開出。來自長沙的沈先生表示，今次特意赴港參觀M+博物館 ，「我上網看攻略，高鐵站步行十多分鐘就能到博物館，西九文化區不少景點都是新建的，都在（高鐵站）附近，旅客過來很便捷。」

不過，昨天西九龍站即日售票處現場和內地網上售票平台的票務資訊不符，未能準確反映車票是否售罄，港鐵解釋是內地網上購票系統與本地更新不同步。港鐵稱會密切留意車站運作情况，透過不同渠道發放最新資訊。未來數天是復活節外遊高峰期，港鐵呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄。