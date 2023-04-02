港機場3月客量逾260萬 升至疫前6成 曾單日有8.3萬入境

香港國際機場3月客運量超過260萬人次，26日單日入境旅客更達8.3萬人次，回升至疫情前的6成水平。（中通社）

香港 社會邁向復常，對外交通繁忙起來。港府運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌中表示，今年首兩個月，香港國際機場 客運量達420萬人次，較去年同期上升約26倍。本星期是復活節長假期，相信不少市民準備離港度假，港府已要求各公共交通營辦商在西九龍站和各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，適時更新資訊。

綜合文匯報、香港01報導，林世雄表示，香港國際機場不論是否長假期，出、入境大堂近月來都十分熱鬧。隨著回復正常通關，航空交通亦穩步復甦，截至3月30日，香港國際機場3月的客運量超過260萬人次，3月26日單日出入境旅客（不計轉機及過境）更創下8萬3000人次，大約是疫情 前的六成水平。

他表示，香港機場管理局響應港府的「你好，香港！」全球宣傳活動，於3月1日開始透過「飛遇世界鉅賞」計畫，經相關航空公司各自的渠道送出約50萬張機票，其中8萬張機票將由本月下旬開始分階段送贈予大灣區居民，經香港國際機場轉飛至世界各地，相信會進一步刺激香港機場的客運量。

長遠而言，要進一步帶動機場客運量，實有賴航空公司提供更多航班和航點，充分發揮香港國際機場連通內地和國際的地理優勢。截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的七成。今年首兩個月，香港國際機場的飛機起降量較去年同期增加約六成至3萬2520架次。

林世雄表示，目前香港航空業復甦面對最大的挑戰是人手問題。就此，港府一直與機管局和航空業界保持緊密溝通和合作，並在招聘、人手編配、提升機場員工待遇、培訓等方面採取一系列的措施。

林續稱，截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的70%；今年首兩個月，香港機場的飛機起降量較去年同期增加約60%至3萬 2520架次。在國內航線方面，首都機場剛公布的2023年夏航季計畫亦顯示，每日飛港澳台地區的航線平均達43班，較上一季增加超過150%。