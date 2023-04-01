香港文化博物館張國榮紀念展 回顧巨星風采

由夏永康拍攝的張國榮寫真集「慶」。（圖：香港文化博物館提供）

為紀念一代巨星張國榮逝世20周年，香港 文化博物館 3月29日起舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，免費入場。展覽由張國榮三位生前摯友──陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，透過展出其經典舞台服飾、照片、唱片及影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，回顧他在音樂、電影 等方面的傑出成就及其對流行文化的影響。主辦機構特別鳴謝唐鶴德分享張國榮私人珍藏。

康樂及文化事務署署長劉明光3月28日在展覽開幕典禮上致辭時表示，首屆「香港流行文化節」將於今年4月啟動，重點介紹香港流行文化的代表性人物，「繼續寵愛・張國榮紀念展」作為首屆「香港流行文化節」的前奏活動，別具意義。張國榮是香港流行文化的經典，歌迷遍布世界各地。香港文化博物館很榮幸可以與張國榮三位摯友合作，在他逝世20周年時舉行紀念展覽，與大眾一起回顧張國榮的演藝成就。

出席典禮的其他主禮嘉賓包括博物館諮詢委員會主席蘇彰德、陳淑芬、張叔平和夏永康，以及香港文化博物館總館長林國輝。張國榮生前好友陳幼堅、莫何敏儀及連炎輝亦有到場分享。

張國榮（1956至2003年）自1977年參加歌唱比賽出道，憑著過人才華及獨特風格，成為本地其中一位永恆的巨星。他的音樂風格多變，亦曾經成功演繹多個電影角色。歷年來，他的歌、影、視經典作品無數，見證了上世紀八、九○年代香港樂壇及影壇百花齊放的發展階段。張國榮的藝術成就，穿越時空、地域與界限，對本地流行文化影響深遠。

張國榮在「熱•情演唱會」開場時穿的白色羽毛服飾。（圖：香港文化博物館提供）

珍貴展品包括張國榮曾在不同演唱會中穿過的服飾，如「跨越97」演唱會的紅色斗篷和閃石西裝，以及紅色高跟鞋；在「熱•情演唱會」時穿著的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。除演唱會服飾外，展覽亦展出張國榮部分唱片及歌影視獎項，包括「為妳鍾情」黑膠唱片（白色版）、「Stand Up」黑膠唱片（紫色版）、第14屆香港電影金像獎最佳電影歌曲「追」獎座和四台聯頒音樂大獎大碟獎「Untitled」獎座。同場亦展示了由夏永康拍攝的張國榮寫真集「慶」及演唱會照片等。

配合是次展覽，博物館大堂亦會設有專題展示，與公眾分享從香港中央圖書館館藏中精選的張國榮黑膠唱片及鐳射唱片，展期至4月中旬。

展覽由康文署主辦，香港文化博物館籌畫，「哥」迷會為支持單位，將於3月29日至10月9日在沙田文林路一號香港文化博物館舉行，是「香港流行文化節2023」前奏節目之一。有關展覽詳情，請瀏覽：https://hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/exhibitions/data/exid276.html。

康文署舉辦的首屆「香港流行文化節」，旨在為觀眾帶來形形色色的節目體驗，包括流行音樂會和表演、專題展覽、電影放映、戶外及外展活動等，希望透過不同面向，展現香港獨特的文化特色和多元融合的創造性和魅力。