香江風情／張國榮去世20年 滿城盡是「哥哥」

今年是張國榮離世20周年，奧海城於3月23日至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，圖為由大眾所遞交的「與哥哥相遇」的照片，包括與張國榮的合照、張國榮的唱片、戲票等約3000張相片，組合成馬賽克相片，以430吋大屏幕呈現。（中通社）

香港 有些稱謂，固定在特定人物頭上，比如說「哥哥」，都知道是在說張國榮。每年4月1日那天，除了西洋節日，還與「哥哥」相關，這天在香港中環那間與張國榮相關的酒店前，一定會擺滿鮮花。

今年4月1日，除了那間張國榮辭世的酒店，香港城中還有更多的活動與張國榮有關，因為今年是張國榮辭世20周年。

香港人因何叫張國榮「哥哥」，目前有兩種來因，一說當年拍「白髮魔女傳」，張國榮與林青霞搭擋，片場中都叫林青霞「姐姐」，順理成章把男主角就叫成了「哥哥」；一說是更早的另一部港產片「倩女幽魂」，王祖賢演女鬼「小倩」，戲中叫扮甯采臣的張國榮「哥哥」，這一花名由戲中叫到了戲外。

在張國榮辭世20年之時，香港就有了個「繼續寵愛•張國榮紀念展」，這個紀念展辦在香港文化博物館 。而且紀念不打算一個月就結束，而要持續展出到10月。

為紀念香港藝人張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，吸引了大批「哥迷」到場參觀。圖為張國榮曾在演唱會上穿著的紅色斗篷及閃石西裝。 （中新社）

位於沙田的香港文化博物館，在香港早年算是較少的中式建築，設定理想是要探索香港和世界各地的多元文化，以及促進與保存香港的文化活力，特別是現存文化傳統與創意文化。

香港文化博物館中現有金庸館、粵劇文物館，都是常設的展館，目前正展出的專題展有「平凡•不平凡」為名的李小龍館，再加上最新的「繼續寵愛．張國榮紀念展」，香港沙田文化博物館就有了更炫美的香港色彩。紀念展霓虹燈裝置構成一條紅色的時光隧道，引領人們進入三大紀念區域，包括「電影 、電視和廣告區」、「演唱會區」和「音樂區」。

除了香港文化博物館，香港各路媒體都在做張國榮故事，如「哥哥」靚相特輯、「哥哥」娛圈往事等等，加上民間還有「哥哥」粉絲會，4月香港就滿溢著「哥哥」色彩，於是也有了香港學界對香港一代明星一代傳奇，來展開對香港流行文化盛衰的反思。