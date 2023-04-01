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港推混凝土組合公屋 5天建1層 可彌補建築人手不足

香港新聞組／香港1日電
東涌新填海區第99區公屋發展計畫，興建共5座公屋，其中第5座會採用混凝土「組裝合成」建築法建造。（取材自臉書）
東涌新填海區第99區公屋發展計畫，興建共5座公屋，其中第5座會採用混凝土「組裝合成」建築法建造。（取材自臉書）

香港的房屋供不應求持續，當局加緊興建公屋，其中位於東涌第99區的公屋項目，第5座將是全港首批採用鋼筋混凝土「組裝合成」(MiC)建築法建造的公屋樓宇，成本雖然比普通建築法貴約1成，卻可5天完成興建一層，較傳統建造法提速20%，當局表示，也同時可彌補香港現時建築行業人手短缺、老齡化的問題。

綜合媒體報導，東涌項目位於新填海區，土地較為平坦及寬闊，相鄰有空地可提供物流和臨時儲存地方，該地將興建5座公屋，其中第5座會採用混凝土「組裝合成」建築法建造，樓高12層，提供約200個單位。每個單位由2至4個「盒子」組裝而成。

「組裝合成」公屋的內部設施。（取材自臉書）
「組裝合成」公屋的內部設施。（取材自臉書）

報導指出，房屋署助理署長梁洪偉表示，今次展示模擬單位設3種戶型，包括1至2人、2至3人及3至4人單位，門窗、廁所及廚房內的牆磚等均在廣東惠州工廠預製，再運到香港需組裝。「組裝合成」興建成本雖比傳統方式貴但時間可以減省2成，由6個工作天一層減至5天一層，「東涌99」第5座將於今年第4季開始組裝，有望5天興建一層20個單位。

梁洪偉表示，在使用此建築法時，除預製組件外，其他如飾面、裝置和配件等，都能在廠房內完成後才送到工地裝嵌。此建築法可在不受天氣影響下施工，在進度管理、品質控制及安全施工等方面，均有很高效率。他稱，由於技術仍處於發展初期，興建成本比傳統方式貴1成左右，但未來興建數量增加，成本可望降低至與傳統方式一樣。

據報導，房屋局局長何永賢表示，面對建造業人手短缺以及老化，組裝合成公屋是可行的方式。她表示，10年會興建30萬個公營房屋，下一個5年期(2028-2029年至2032-33年度)，會有一半房署項目使用「組裝合成」建築法。

「組裝合成」公屋的內部設施。（取材自臉書）
「組裝合成」公屋的內部設施。（取材自臉書）

對「組裝合成」建築法，工程師學會會長卜國明認為，MiC並非每個地盤都適用，若該地盤面積小，如單幢式公營房屋，若未能配合「即運即吊」，需另設地方擺放組件，則不太適合應用MiC。卜又指，由於應用MiC需使用起吊等方式，若地盤位於斜坡，亦有可能不適用。然而，他指一般而言房署地盤都較大，推算至少有80%地盤可應用MiC。

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