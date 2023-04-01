港辦七欖 遊客回歸 無罩更盡興 首日細雨2.3萬人入場

香港國際七人欖球賽，有觀眾悉心打扮入場觀賽。(Getty Images)

香港 國際七人欖球賽昨起一連三天在大球場舉行，為香港復常後，首個大型體育盛事，有入場觀眾說，今年氣氛很好。主辦單位稱截至昨晚7時半有逾2.3萬人入場，未及大會早前預計可回復疫前約3.5萬人次，亦較去年首日全日2.4萬人稍低。

明報報導，昨日香港下著細雨，有觀眾估計下雨或影響入場意欲，但已入場觀眾則仍然情緒高漲，不少外國遊客稱喜見香港撤銷防疫 ，故重新赴港觀賽，有觀眾認為多外國遊客下，不同國家隊伍均有捧場客，令整體氣氛更熾熱，亦有觀眾稱取消口罩 令，氣氛比去年更好，對可更暢快飲啤酒及為球隊歡呼感興奮。

2023年香港國際七人欖球賽3月31日在香港大球場開幕，現場熱鬧歡騰。圖為有球迷在現場秀肌肉。（中通社）

據報導，2020及2021年的香港國際七人欖球賽均因新冠疫情停辦，去年賽事延至11月舉行，至今年香港取消防疫，賽事3年多以來首度如期於3月下旬或4月初舉辦。

據導引述在場內售賣中東食物的業主表示，早前估計今屆入場人數上升，故增加一半人手應對，受成本影響，今年食物價格較上屆升約10%，啤酒價格則不變。他說今年外國遊客較去年多，而外國客觀賽幾乎酒不離手，一日可花2000港元（約254.7美元）喝啤酒，有信心生意可升三成。

報導稱，昨早七欖先舉行小型及青年賽事，入場觀眾不多，至中午首場正式女子組賽事在雨中開鑼，現場人流才逐漸增加，至晚上8時目測入座率約七成。保安局長鄧炳強亦有現身球場，他說場內氣氛很好，希望盛事全部回來。

香港國際七人欖球賽3月31日起一連三天在香港大球場舉行。(Getty Images)

報導說，今屆賽事不少外國遊客重新赴港觀賽，包括87歲、來自日本的婆婆Hirayama，笑言自己是香港七欖「老球迷」，至少已赴港觀賽10年，最喜歡香港觀眾夠熱情，對於事隔3年可再赴港觀賽感非常興奮，尤其本屆有日本隊伍參賽。

報導指出，前日抵港的美國遊客Terry Byrd說，約5年前起每年到不同國家追看國際七欖賽事，形容香港站賽事不容錯過，因屬氣氛最好的一站。他很高興今年七欖終取消防疫，特地相約本已分散英國、南非等地定居的兒時欖球隊友赴港觀賽，期待在毋須戴口罩下一起暢飲啤酒。居港外籍觀眾Vivin形容除罩令氣氛「瘋狂」，感恩終可「好好呼吸」及盡情為球隊尖叫。