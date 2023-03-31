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香港國際電影節精采12天 放映64地197部片

香港新聞組／香港31日電
第47屆香港國際電影節30日晚上於香港文化中心開幕，電影節大使郭富城出席並接受訪問。（中通社）
第47屆香港國際電影節30日晚上於香港文化中心開幕，電影節大使郭富城出席並接受訪問。（中通社）

第47屆香港國際電影節昨晚於香港文化中心隆重開幕，作為社會全面復常以來的首個香港國際電影節，本屆電影節將一連12天呈現64個國家及地區共197部精采電影。本屆電影節的開幕電影是由鄭保瑞執導的劇情片《命案》及許鞍華執導的紀錄片《詩》，分別在昨晚作亞洲首映和世界首映。

大公報報導，昨日開幕典禮由署理文化體育及旅遊局局長劉震主持，出席嘉賓包括電影節大使郭富城、導演鄭保瑞、許鞍華，及《命案》和《詩》兩部電影的一眾主創。

香港電影發展局主席王英偉通過視頻致辭介紹本屆電影節整體情況。他提到，本屆電影節呈現的197部電影當中有82部是世界、國際及亞洲首映。睽違三年，不少著名電影人亦將再度訪港，當中包括導演蔡明亮及李康生，令影迷期待。

劉震表示，香港全面復常後迎來一連串電影盛事，「我很高興看到戲院全面開放後，觀眾不用再戴口罩，可以開心看電影，海外電影人亦再次來到香港濟濟一堂，親身與觀眾分享創作心得，體驗在大銀幕觀賞電影的樂趣。」他還提到，公眾對本屆電影節反應熱烈，戲票在開賣數小時已售出逾半，不少場次被搶購一空，成績理想。他表示未來會繼續不遺餘力，透過四大方向，包括人才培訓、提升港產片製作、拓展市場及拓展觀眾群支援香港電影業發展。

對於當晚兩部開幕電影，劉震表示非常期待，「《命案》剛剛上個月在柏林影展作世界首映，現在載譽歸來；而第二部開幕電影《詩》，則是資深導演許鞍華的新作，她用鏡頭記錄了香港詩人的故事，別具意義。」

第47屆香港國際電影節將於即日起至4月10日，以實體與網上混合模式舉行。節目詳情請瀏覽網頁www.hkiff.org.hk。

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