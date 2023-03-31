香港國際七欖開打 酒吧增人手 料生意增5成

2023/24年度內地高校招收香港中學文憑考試（DSE）學生計畫，由1日起至3月31日接受網上報名。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

本地盛事香港 國際七人欖球賽於今日起至周日（3月31日至4月2日）一連三日在香港大球場舉行，大會料今日開鑼賽首日賽事吸引逾3.5萬人入場。有售賣七欖賽官方周邊商品如球衣等運動用品的商店稱，今年不再有防疫 限制，相信較多外地旅客到港觀賽及買紀念品。有酒吧冀賽事有助帶動生意，已安排額外人手及啤酒機。

明報報導，酒店業主聯會稱七欖期間酒店入住率達八成，以貴價酒店較搶手。到銅鑼灣耀華街及灣仔駱克道一帶酒吧，僅少數為七欖特別裝飾，只有一家酒吧推出七欖相關優惠吸客。灣仔酒吧Carnegies店員說，近幾天已多了專程到港觀賽的旅客光顧，去年11月復辦賽事時生意已好轉，期待本周末生意額再升，預計增四至五成。

據報導，有3家分店的運動用品店Escapade Sports售賣七欖賽官方周邊商品多年，店舖零售經理Abid Hussain說，預計今年生意額為新冠疫情 前同期七至八成，對比去年11月復賽則多五成。Abid指去年復辦賽事時香港仍有防疫限制，故從海外到港觀賽球迷不多，反觀近幾天都有遊客光顧，分別來自澳紐、英國、斐濟、南非等地；店舖最暢銷周邊商品為港隊Polo球衣。

報導引述香港酒吧業協會主席錢雋永稱，以往七欖期間酒吧客人本地及外地旅客各占一半，今次七欖在香港全面復常下舉辦，有信心有更多旅客到港，估計灣仔、銅鑼灣及中環一帶酒吧生意可較平日最少升一兩成。

報導說，香港酒店業主聯會經理陳媛妍說，不少旅客特地到港觀賽，故七欖一向為酒店業黃金檔期，疫前酒店入住率可達九成甚至爆滿，今年則約八成，較上月約七成上升。陳又指觀察到整體酒店房價錢未見被大幅搶高，惟一些貴價酒店房間供應較緊張，樂見七欖成功吸引高消費旅客回來。