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大灣區招青年 400職缺月薪2290美元起 留英港人感興趣

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港勞工處30日舉行「開拓新機遇」招聘會暨「大灣區青年就業計畫」招聘博覽，約63間公司提供超過3000個職位空缺，涵蓋銀行、地產、科技和飲食等行業。有從英國回流的大學畢業生表示到大灣區就業感興趣，認為不限經驗，亦有機會進入較具規模的公司。

香港01報導，「開拓新機遇」招聘會共有約35間機構參加，合共提供超過2600個職位空缺，約81%為全職空缺；約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下；約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。

大部份職位月薪介乎1.2萬元至2.3萬元（港幣，下同，約1528至2930美元），提供的職位類別相當廣泛，其中逾1200個來自飲食、零售及酒店業，現場亦有其他行業職位招聘，包括高級銷售經理、會計主任、註冊護士等。求職人士可即場遞交申請，亦有機會即場進行面試。

下午2時半同場亦舉行「大灣區青年就業計畫」招聘博覽，約20間來自大灣區機構，為求職者提供超過400個職位空缺，包括行政主管、新聞編輯、工程師等，最低起薪點為1.8萬港元（約2293美元），聘請合資格的畢業生，2021年至今年獲頒學士或以上學位的香港居民可申請有關空缺。

從英國回流香港的應屆大學畢業生陳同學表示，對大灣區就業計畫有興趣，特意到博覽希望可以了解其他出路，認為不限經驗，亦有機會進入較具規模的公司。他表示，無論香港及大灣區其他城市的工作機會都有留意：「大灣區機遇可能會多些，亦給我多一個機會。」

另據文匯報報導，就讀商科的王先生看好大灣區的發展前景，希望可到大灣區內地城市「鍍金」。他認為，港府在就業計畫中對畢業生就業的協助充分，包括與許多知名公司合作，給香港青年機會認識整個大灣區發展，為青年提供廣泛的求職渠道，他本人就看到很多可供自己選擇的崗位。

就讀金融專業的羅先生剛從英國回港。他說，想去廣州、深圳工作，認為在內地生活成本低，加上有計畫提供的補貼，有助保障剛出來就業的應屆生生活質量。

灣區 就業 香港

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