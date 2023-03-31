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別噎著… 香港內地「光速團餐」變吃足36分鐘

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳引起熱議，旅遊業監管局日前與業界及食肆開會，制定三大改善措施，包括餐廳要行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。有酒樓其中一團人，吃足36分鐘手才離開。

香港01報導，29日新措施實施後，「人氣食肆」嘉樂軒「速食團」不再，旅行團用膳至少30分鐘才下樓，部分團友需走至附近停車場上車；另有團友稱導遊告之他們「別著急，別噎著，歲數大了。」

土瓜灣嘉樂軒實施新措施，光顧的旅行團仍如過江之鯽，一團接一團進入食膳。有別於數日前情況，食肆已安排職員身穿反光背心，在場維持秩序，安排團友排隊及入客等。

昔日常堵塞崇光街馬路的旅遊巴，在門外落客後即離開，部分則在附近停車場落客，團友須步行到店內。食肆協調旅遊巴抵門口後，才讓食客落樓上車。現場也有大批交通警員在場，不時指揮現場交通，示意旅遊巴停泊或離開。

現場所見，未再見有十多分鐘的「速食團」，所有旅行團大約均在店內進食30分鐘才獲安排落樓上車。其中一團人，約下午1時15分到店，1時51分落樓，全程約36分鐘。

不過，有團友用膳完畢後獲安排落樓，但卻在行人路等候約20分鐘才獲安排上車；亦有團友因旅遊巴停泊在附近停車場，故需步行過馬路上車。除嘉樂軒外，附近的富源酒樓亦迫爆內地客，部分團友亦須步行到停車場上車。

旅遊促進會總幹事崔定邦中午到嘉樂軒酒樓了解狀況，他形容「似乎今日情況都OK」。因新規定至少要用膳30分鐘，故食肆用膳時間必要減少，料減少三分之一客。

香港與內地通關後，西九文化區為旅客的必到景點之一。不過，有旅行團卻「過門而不入」，團友只能在館外拍照留念。有導遊解釋，景點的數量視乎團費的多寡，例如她所帶的內地團收3000多人民幣（約逾440美元），玩盡大灣區多個城市，因此行程並不包括參觀故宮博物館，只會讓團友在門外拍照留念。

香港 灣區 博物館

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