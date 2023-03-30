港私宅樓價連升2月 近3年最佳 業者：全年看漲8%

香港私宅樓價連升兩個月，按年計仍跌9.8%。（新華社）

香港 2月私人住宅樓價指數 升至345.9，按月升2.22%，是連續兩個月錄得升幅，是2020年5月以來33個月最大升幅；雖然今年首兩個月累升3.28%，但較去年2月仍跌9.83%，按年計仍跌9.8%，不過業界仍對樓市表現樂觀，預測今年整體私人住宅樓價上升8%。

文匯報報導，差估署29日公布，香港私人住宅面積431平方呎以下細單位樓價按月升2.2%，其中港島區平均售價約620萬按月升1.6%，九龍區約573萬升1.3%，新界區約547萬升3.9%；面積1000平方呎以上的大型單位則按月升0.6%。

租金 指數方面2月錄得174.8，按月升0.98%，終止五連跌，按年則跌3%。面積431平方呎以下細單位租金指數按月升1.2%。

另據大公報報導，樓價急速轉升，主要是實用面積1076方呎以下的中小型單位交投帶動，其中實用面積約431至753方呎的中小型單位表現最好，上月份報334.9點，按月升約2.35%，今年首兩個月累升3.72%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，全面通關帶旺市場氣氛，也帶來內地買家的累積需求，發展商積極推盤促銷，刺激一手市場交投。政府上月調低樓價約1000萬港元以下的首置印花稅，相信也是拉動中小型住宅交投及樓價的原因之一。

再者，隨著美國加息放緩，香港銀行未有跟隨調高息率，市民對息口再度上升的憂慮有所減少。因應市況較預期好，該行由去年底時預計今年下跌約5%至10%，轉而看漲8%，預料本月至下季的樓價和成交量的升幅進一步擴大。