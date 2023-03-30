港中小學生北極團 親子優惠價18萬 天價考察受矚目

培正小學近日向家長發出通告，邀請報名參加出境考察團，地點不是大灣區 或內地，也不是澳洲 美加，而是北極，到挪威在北極範圍的斯瓦爾巴群島；家長每人團費15萬港元（約1.91萬美元）、學生每人12萬港元（約1.53萬美元），即一名家長及一名學童需27萬港元，由於獲校方及校友資助部分團費，學生團費減至3萬港元，即一大一小合共仍要18萬港元（約2.29萬美元）。

香港 01報導，此考察團不只限香港培正小學學生參加，還包括港澳培正中學及小學的師生，名額共50個，當中香港培正小學分配5個學生名額，必須以親子形式參加，即要有一名家長陪同；考察團由香港極地研究中心舉辦，有多位科研專家講解。

據報導，挪威斯瓦爾巴群島又稱「冷岸群島」，位於挪威大陸與北極點兩者正中間。培正小學列明只限小五或小六學生參加，並且「體魄強健，具高自理能力」，有「科研熱誠及能力，需協助中學學長進行科研實驗」，學生需學生需附上自我介紹及撰寫北極考察之旅期望。

報導指出，有網民表示對這種天價考察團「羨慕」，並形容小學生已可有機會看北極光，自己連亞洲仍未衝出，有人稱今次考察，不單考察當地風貌，更是考察父母財力；更有網民指，面對學校各種高價活動，現今父母生活壓力極大。