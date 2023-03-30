學生用ChatGPT 香港各大學不同調 5校推指引

香港教育局 局長蔡若蓮昨日表示，聊天機器人ChatGPT已成為全球高等教育界關心的重要議題，本地官方資助大學已採取不同措施，應對這項科技對教學及研究的影響，並強調研資局會持續留意生成式的人工智能 （AI）以至其他新技術的發展，以及世界各地學術界的應對方式，以確保研究操守制度能切合實際情況。

大公報報導，現時香港已有五間大學包括嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港科技大學及香港大學已向教學人員及學生提供針對性指引，闡述對授課課程學生在學習作業或課程評核期間運用生成式人工智能的立場及規定；而香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學則正籌備於短期內推出相關指引，各大學並將透過不同方式監察違規運用該技術的情況。

據報導，蔡若蓮指出，為加深教學人員及學生對運用生成式人工智能所涉爭議的理解及認知，多間大學正舉辦多場涉及運用生成式人工智能議題的研討會、講座、專題討論及互動工作坊等活動，各大學亦正計畫透過更多活動及不同渠道，進一步鞏固師生對學術誠信的重視。

有教育界人士指出，ChatGPT的數據主要來源於西方的搜索引擎、網站，故有關特定文化的內容生成並不理想，認為需要有「中國化」的人工智能內容生成工具。

報導說，香港高等教育評議會常務理事、港專學院協理副校長林森則表示，以ChatGPT為首的多個人工智能工具給諸多行業和技能帶來挑戰，教育界亦不例外，但相信隨着時間推移和教學經驗進步，將來大學對人工智能的應用會有更好地指引。

香港科技創新教育聯盟主席、香港城市大學電機工程學系副教授張澤松博士提到，校園中教學科技的應用不止ChatGPT，學界基本認同和歡迎ChatGPT的應用，並希望能提升教學質素和學生學習的成效。

全國政協委員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、立法會議員劉智鵬教授認為人工智能只是幫助學習和研究的工具之一，學界應該更加「勤力」，適應現代科技的應用，提高研究的效率和產出，推動科研水平提升。

ChatGPT走紅後在學術界衍生抄襲、考試作弊等問題，有學校禁用，也有學校開放使用；部分大學正考慮調整對學生的評核方式及內容，提升慎思明辨及活學活用的元素，以確保評核結果如實反映學生的學習成果及原創性。